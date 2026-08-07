- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
123
盈利交易:
99 (80.48%)
亏损交易:
24 (19.51%)
最好交易:
1.73 USD
最差交易:
-0.72 USD
毛利:
23.63 USD (185 735 pips)
毛利亏损:
-5.07 USD (50 155 pips)
最大连续赢利:
23 (5.02 USD)
最大连续盈利:
5.02 USD (23)
夏普比率:
0.50
交易活动:
22.58%
最大入金加载:
9.18%
最近交易:
49 几分钟前
每周交易:
93
平均持有时间:
43 分钟
采收率:
8.14
长期交易:
56 (45.53%)
短期交易:
67 (54.47%)
利润因子:
4.66
预期回报:
0.15 USD
平均利润:
0.24 USD
平均损失:
-0.21 USD
最大连续失误:
8 (-2.28 USD)
最大连续亏损:
-2.28 USD (8)
每月增长:
6.19%
算法交易:
84%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.28 USD (0.71%)
相对跌幅:
结余:
0.71% (2.28 USD)
净值:
2.99% (9.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|123
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|19
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|136K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.73 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +5.02 USD
最大连续亏损: -2.28 USD
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交易
赢%
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预期回报
提取
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每月200 USD
6%
0
0
USD
USD
319
USD
USD
2
84%
123
80%
23%
4.66
0.15
USD
USD
3%
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