- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
6 (24.00%)
Убыточных трейдов:
19 (76.00%)
Лучший трейд:
53.64 USD
Худший трейд:
-32.66 USD
Общая прибыль:
168.16 USD (2 582 pips)
Общий убыток:
-280.55 USD (30 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (126.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.90 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
99.80%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.48
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
25 (100.00%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-4.50 USD
Средняя прибыль:
28.03 USD
Средний убыток:
-14.77 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-226.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-226.31 USD (14)
Прирост в месяц:
-7.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
112.39 USD
Максимальная:
235.93 USD (14.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.50% (235.44 USD)
По эквити:
4.66% (75.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|21
|USTEC
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|-73
|USTEC
|-38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|678
|USTEC
|-28K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.64 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +126.90 USD
Макс. убыток в серии: -226.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.63 × 30
|
RoboForex-Pro
|6.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|6.00 × 1
|
FBS-Real
|12.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
25
24%
100%
0.59
-4.50
USD
USD
14%
1:30