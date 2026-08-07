Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 2 RoboForex-ECN 0.63 × 30 RoboForex-Pro 6.00 × 1 AdmiralsGroup-Live 6.00 × 1 FBS-Real 12.00 × 1 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика