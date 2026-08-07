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Сигналы / MetaTrader 5 / Smartinvest
Martin Dedinsky

Smartinvest

Martin Dedinsky
Martin Dedinsky

Martin Dedinsky

Manual trading focused on EUR/JPY and NASDAQ. Trades are executed based on market structure, price action and disciplined risk management. Position sizing may vary depending on market conditions and account equity.
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -7%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
6 (24.00%)
Убыточных трейдов:
19 (76.00%)
Лучший трейд:
53.64 USD
Худший трейд:
-32.66 USD
Общая прибыль:
168.16 USD (2 582 pips)
Общий убыток:
-280.55 USD (30 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (126.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
126.90 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
99.80%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.48
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
25 (100.00%)
Профит фактор:
0.60
Мат. ожидание:
-4.50 USD
Средняя прибыль:
28.03 USD
Средний убыток:
-14.77 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-226.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-226.31 USD (14)
Прирост в месяц:
-7.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
112.39 USD
Максимальная:
235.93 USD (14.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.50% (235.44 USD)
По эквити:
4.66% (75.43 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 21
USTEC 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY -73
USTEC -38
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 678
USTEC -28K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.64 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +126.90 USD
Макс. убыток в серии: -226.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.63 × 30
RoboForex-Pro
6.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
6.00 × 1
FBS-Real
12.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.07 16:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 16:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Smartinvest
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
1.4K
USD
1
0%
25
24%
100%
0.59
-4.50
USD
14%
1:30
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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