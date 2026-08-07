- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
25
盈利交易:
6 (24.00%)
亏损交易:
19 (76.00%)
最好交易:
53.64 USD
最差交易:
-32.66 USD
毛利:
168.16 USD (2 582 pips)
毛利亏损:
-280.55 USD (30 024 pips)
最大连续赢利:
4 (126.90 USD)
最大连续盈利:
126.90 USD (4)
夏普比率:
-0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
100.08%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.48
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
25 (100.00%)
利润因子:
0.60
预期回报:
-4.50 USD
平均利润:
28.03 USD
平均损失:
-14.77 USD
最大连续失误:
14 (-226.31 USD)
最大连续亏损:
-226.31 USD (14)
每月增长:
-7.41%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
112.39 USD
最大值:
235.93 USD (14.53%)
相对跌幅:
结余:
14.50% (235.44 USD)
净值:
4.66% (75.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|21
|USTEC
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|-73
|USTEC
|-38
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|678
|USTEC
|-28K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.64 USD
最差交易: -33 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +126.90 USD
最大连续亏损: -226.31 USD
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每月30 USD
-7%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
0%
25
24%
100%
0.59
-4.50
USD
USD
14%
1:30