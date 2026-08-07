- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
545
Прибыльных трейдов:
453 (83.11%)
Убыточных трейдов:
92 (16.88%)
Лучший трейд:
11.88 USD
Худший трейд:
-32.37 USD
Общая прибыль:
617.38 USD (49 369 pips)
Общий убыток:
-561.51 USD (65 052 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (28.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.31 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
37.08%
Макс. загрузка депозита:
7.44%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
285 (52.29%)
Коротких трейдов:
260 (47.71%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
1.36 USD
Средний убыток:
-6.10 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-8.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.58 USD (2)
Прирост в месяц:
47.43%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.32 USD
Максимальная:
143.97 USD (41.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.71% (144.33 USD)
По эквити:
1.69% (5.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|530
|US30
|5
|EURUSD.r
|4
|USDJPY.r
|3
|GBPUSD.r
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|54
|US30
|-5
|EURUSD.r
|-3
|USDJPY.r
|12
|GBPUSD.r
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|1.9K
|US30
|-18K
|EURUSD.r
|-62
|USDJPY.r
|321
|GBPUSD.r
|-17
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.88 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.68 USD
Макс. убыток в серии: -8.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLtd-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ICMarketsAU-Live
|0.00 × 19
Product : https://www.mql5.com/en/market/product/187045?source=Site+Market+My+Products+Page
Currencies 2% Risk
XAUUSD : 0.01 Lot Per 100 USD ( Multiple Sets Activated, Can be provided upon request)
US30 : 0.01 Lot Per 100 USD
Recommendation: Rent or Buy the Product, Rather than Copying which might incur slippage.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
USD
360
USD
USD
7
99%
545
83%
37%
1.09
0.10
USD
USD
42%
1:500