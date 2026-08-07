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Сигналы / MetaTrader 5 / Level EA 2
Khalakuzzaman Shaon

Level EA 2

Khalakuzzaman Shaon
Khalakuzzaman Shaon

Khalakuzzaman Shaon

1 комментарий
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 18%
FPMarketsLtd-Live2
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
545
Прибыльных трейдов:
453 (83.11%)
Убыточных трейдов:
92 (16.88%)
Лучший трейд:
11.88 USD
Худший трейд:
-32.37 USD
Общая прибыль:
617.38 USD (49 369 pips)
Общий убыток:
-561.51 USD (65 052 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (28.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.31 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
37.08%
Макс. загрузка депозита:
7.44%
Последний трейд:
15 минут
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
0.39
Длинных трейдов:
285 (52.29%)
Коротких трейдов:
260 (47.71%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
0.10 USD
Средняя прибыль:
1.36 USD
Средний убыток:
-6.10 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-8.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.58 USD (2)
Прирост в месяц:
47.43%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.32 USD
Максимальная:
143.97 USD (41.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.71% (144.33 USD)
По эквити:
1.69% (5.36 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 530
US30 5
EURUSD.r 4
USDJPY.r 3
GBPUSD.r 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 54
US30 -5
EURUSD.r -3
USDJPY.r 12
GBPUSD.r -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 1.9K
US30 -18K
EURUSD.r -62
USDJPY.r 321
GBPUSD.r -17
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.88 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.68 USD
Макс. убыток в серии: -8.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLtd-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsAU-Live
0.00 × 19
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Product : https://www.mql5.com/en/market/product/187045?source=Site+Market+My+Products+Page 

 

Currencies 2% Risk  

XAUUSD : 0.01 Lot Per 100 USD   ( Multiple Sets Activated, Can be provided upon request)    

US30 : 0.01 Lot Per 100 USD 

 

Recommendation: Rent or Buy the Product, Rather than Copying which might incur slippage.


Нет отзывов
2026.08.07 16:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 16:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Level EA 2
30 USD в месяц
18%
0
0
USD
360
USD
7
99%
545
83%
37%
1.09
0.10
USD
42%
1:500
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