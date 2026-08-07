- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
581
盈利交易:
472 (81.23%)
亏损交易:
109 (18.76%)
最好交易:
12.66 USD
最差交易:
-113.61 USD
毛利:
690.38 USD (65 156 pips)
毛利亏损:
-766.19 USD (83 607 pips)
最大连续赢利:
43 (28.68 USD)
最大连续盈利:
53.31 USD (9)
夏普比率:
0.00
交易活动:
18.96%
最大入金加载:
31.22%
最近交易:
19 几分钟前
每周交易:
65
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
-0.53
长期交易:
306 (52.67%)
短期交易:
275 (47.33%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.13 USD
平均利润:
1.46 USD
平均损失:
-7.03 USD
最大连续失误:
15 (-8.66 USD)
最大连续亏损:
-113.61 USD (1)
每月增长:
-3.63%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
103.32 USD
最大值:
143.97 USD (41.65%)
相对跌幅:
结余:
41.71% (144.33 USD)
净值:
35.48% (126.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|550
|US30
|19
|EURUSD.r
|5
|GBPUSD.r
|4
|USDJPY.r
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|-85
|US30
|-5
|EURUSD.r
|0
|GBPUSD.r
|3
|USDJPY.r
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|-2.6K
|US30
|-16K
|EURUSD.r
|6
|GBPUSD.r
|81
|USDJPY.r
|321
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.66 USD
最差交易: -114 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +28.68 USD
最大连续亏损: -8.66 USD
Product : https://www.mql5.com/en/market/product/187045?source=Site+Market+My+Products+Page
Currencies 2% Risk
XAUUSD : 0.01 Lot Per 100 USD ( Multiple Sets Activated, Can be provided upon request)
US30 : 0.01 Lot Per 100 USD
Recommendation: Rent or Buy the Product, Rather than Copying which might incur slippage.
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价格
成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-25%
0
0
USD
USD
229
USD
USD
7
99%
581
81%
19%
0.90
-0.13
USD
USD
42%
1:500