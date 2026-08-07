Подписка будет разрешена после начала торговли
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDs
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDs
|486
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SwitchMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Samantha Gold Channel is a premium, fully automated trading system designed to exploit breakouts of major multi-day Support and Resistance (S/R) levels. The strategy is strictly optimized and coded to run on GOLD (XAUUSD) only. It combines traditional market structure concepts with modern, high-precision filters to capture massive momentum runs on Gold.