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Nanayakkarage Don Ishara Samantha

Samantha Gold Channel

Nanayakkarage Don Ishara Samantha
Nanayakkarage Don Ishara Samantha

Nanayakkarage Don Ishara Samantha

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 10%
SwitchMarkets-Live
1:300

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
2 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
4.40 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
4.88 USD (486 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
2 (4.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.88 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
1.22
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
6 секунд
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
2 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
2.44 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
9.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDs 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDs 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDs 486
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.40 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +4.88 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SwitchMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Samantha Gold Channel - Signal

Samantha Gold Channel is a premium, fully automated trading system designed to exploit breakouts of major multi-day Support and Resistance (S/R) levels. The strategy is strictly optimized and coded to run on GOLD (XAUUSD) only. It combines traditional market structure concepts with modern, high-precision filters to capture massive momentum runs on Gold.


Нет отзывов
2026.08.07 15:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 15:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.07 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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