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交易:
3
盈利交易:
3 (100.00%)
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最好交易:
4.40 USD
最差交易:
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毛利:
8.84 USD (882 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
3 (8.84 USD)
最大连续盈利:
8.84 USD (3)
夏普比率:
1.65
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最大入金加载:
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最近交易:
6 几小时前
每周交易:
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5 秒
采收率:
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长期交易:
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短期交易:
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利润因子:
n/a
预期回报:
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平均利润:
2.95 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
17.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
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净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDs
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDs
|882
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
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无数据
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