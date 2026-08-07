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Nanayakkarage Don Ishara Samantha

Samantha Gold Channel

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分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDs 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDs 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDs 882
200 400 600 800
200 400 600 800
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Samantha Gold Channel - Signal

Samantha Gold Channel is a premium, fully automated trading system designed to exploit breakouts of major multi-day Support and Resistance (S/R) levels. The strategy is strictly optimized and coded to run on GOLD (XAUUSD) only. It combines traditional market structure concepts with modern, high-precision filters to capture massive momentum runs on Gold.


没有评论
2026.08.07 15:57
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 15:57
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.07 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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