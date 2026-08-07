- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
56 (90.32%)
Убыточных трейдов:
6 (9.68%)
Лучший трейд:
6.63 USD
Худший трейд:
-3.56 USD
Общая прибыль:
117.30 USD (15 421 pips)
Общий убыток:
-11.21 USD (822 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (57.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.13 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.99
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.62%
Последний трейд:
40 минут
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
26.07
Длинных трейдов:
37 (59.68%)
Коротких трейдов:
25 (40.32%)
Профит фактор:
10.46
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-1.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.98 USD (2)
Прирост в месяц:
7.30%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
4.07 USD (0.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.24% (3.59 USD)
По эквити:
4.96% (74.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|7
|USDJPY+
|6
|AUDCAD+
|6
|EURCHF+
|5
|CADJPY+
|5
|AUDJPY+
|5
|GBPUSD+
|4
|AUDUSD+
|4
|EURUSD+
|4
|USDCHF+
|4
|EURAUD+
|4
|EURJPY+
|3
|NZDJPY+
|2
|CADCHF+
|2
|AUDCHF+
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPNZD+
|14
|USDJPY+
|11
|AUDCAD+
|10
|EURCHF+
|11
|CADJPY+
|8
|AUDJPY+
|8
|GBPUSD+
|13
|AUDUSD+
|2
|EURUSD+
|7
|USDCHF+
|8
|EURAUD+
|2
|EURJPY+
|4
|NZDJPY+
|4
|CADCHF+
|4
|AUDCHF+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPNZD+
|2.4K
|USDJPY+
|1.8K
|AUDCAD+
|2K
|EURCHF+
|873
|CADJPY+
|1.4K
|AUDJPY+
|1.3K
|GBPUSD+
|1.4K
|AUDUSD+
|247
|EURUSD+
|684
|USDCHF+
|657
|EURAUD+
|299
|EURJPY+
|618
|NZDJPY+
|648
|CADCHF+
|322
|AUDCHF+
|51
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.63 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +57.13 USD
Макс. убыток в серии: -3.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
150 USD в месяц
7%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
98%
62
90%
100%
10.46
1.71
USD
USD
5%
1:500