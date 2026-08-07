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Сигналы / MetaTrader 5 / QATALYXTFX3
Victor Onyemaech

QATALYXTFX3

Victor Onyemaech
Victor Onyemaech

Victor Onyemaech

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2026 7%
VantageMarkets-Live 14
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
62
Прибыльных трейдов:
56 (90.32%)
Убыточных трейдов:
6 (9.68%)
Лучший трейд:
6.63 USD
Худший трейд:
-3.56 USD
Общая прибыль:
117.30 USD (15 421 pips)
Общий убыток:
-11.21 USD (822 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (57.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.13 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.99
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.62%
Последний трейд:
40 минут
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
26.07
Длинных трейдов:
37 (59.68%)
Коротких трейдов:
25 (40.32%)
Профит фактор:
10.46
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
2.09 USD
Средний убыток:
-1.87 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-3.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-3.98 USD (2)
Прирост в месяц:
7.30%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.18 USD
Максимальная:
4.07 USD (0.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.24% (3.59 USD)
По эквити:
4.96% (74.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPNZD+ 7
USDJPY+ 6
AUDCAD+ 6
EURCHF+ 5
CADJPY+ 5
AUDJPY+ 5
GBPUSD+ 4
AUDUSD+ 4
EURUSD+ 4
USDCHF+ 4
EURAUD+ 4
EURJPY+ 3
NZDJPY+ 2
CADCHF+ 2
AUDCHF+ 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPNZD+ 14
USDJPY+ 11
AUDCAD+ 10
EURCHF+ 11
CADJPY+ 8
AUDJPY+ 8
GBPUSD+ 13
AUDUSD+ 2
EURUSD+ 7
USDCHF+ 8
EURAUD+ 2
EURJPY+ 4
NZDJPY+ 4
CADCHF+ 4
AUDCHF+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPNZD+ 2.4K
USDJPY+ 1.8K
AUDCAD+ 2K
EURCHF+ 873
CADJPY+ 1.4K
AUDJPY+ 1.3K
GBPUSD+ 1.4K
AUDUSD+ 247
EURUSD+ 684
USDCHF+ 657
EURAUD+ 299
EURJPY+ 618
NZDJPY+ 648
CADCHF+ 322
AUDCHF+ 51
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.63 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +57.13 USD
Макс. убыток в серии: -3.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital. 
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY

✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
 
contact us via whatsapp @+234 7086268007



Нет отзывов
2026.08.07 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QATALYXTFX3
150 USD в месяц
7%
0
0
USD
1.5K
USD
3
98%
62
90%
100%
10.46
1.71
USD
5%
1:500
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