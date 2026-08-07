- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
74
盈利交易:
68 (91.89%)
亏损交易:
6 (8.11%)
最好交易:
6.63 USD
最差交易:
-3.56 USD
毛利:
138.17 USD (17 853 pips)
毛利亏损:
-11.60 USD (822 pips)
最大连续赢利:
29 (57.13 USD)
最大连续盈利:
57.13 USD (29)
夏普比率:
1.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.62%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
2 天
采收率:
31.10
长期交易:
47 (63.51%)
短期交易:
27 (36.49%)
利润因子:
11.91
预期回报:
1.71 USD
平均利润:
2.03 USD
平均损失:
-1.93 USD
最大连续失误:
2 (-3.98 USD)
最大连续亏损:
-3.98 USD (2)
每月增长:
8.75%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.18 USD
最大值:
4.07 USD (0.25%)
相对跌幅:
结余:
0.24% (3.59 USD)
净值:
5.94% (90.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|9
|AUDUSD+
|7
|AUDJPY+
|7
|AUDCAD+
|7
|EURCHF+
|6
|USDJPY+
|6
|GBPUSD+
|5
|USDCHF+
|5
|CADJPY+
|5
|EURUSD+
|4
|EURAUD+
|4
|EURJPY+
|3
|CADCHF+
|3
|NZDJPY+
|2
|AUDCHF+
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD+
|16
|AUDUSD+
|8
|AUDJPY+
|11
|AUDCAD+
|12
|EURCHF+
|12
|USDJPY+
|11
|GBPUSD+
|16
|USDCHF+
|10
|CADJPY+
|8
|EURUSD+
|7
|EURAUD+
|2
|EURJPY+
|4
|CADCHF+
|6
|NZDJPY+
|4
|AUDCHF+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD+
|2.8K
|AUDUSD+
|848
|AUDJPY+
|1.8K
|AUDCAD+
|2.2K
|EURCHF+
|1K
|USDJPY+
|1.8K
|GBPUSD+
|1.6K
|USDCHF+
|821
|CADJPY+
|1.4K
|EURUSD+
|684
|EURAUD+
|299
|EURJPY+
|618
|CADCHF+
|485
|NZDJPY+
|648
|AUDCHF+
|51
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.63 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 29
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +57.13 USD
最大连续亏损: -3.98 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月150 USD
9%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
98%
74
91%
100%
11.91
1.71
USD
USD
6%
1:500