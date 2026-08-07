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Сигналы / MetaTrader 5 / QATALYXTFX2
Victor Onyemaech

QATALYXTFX2

Victor Onyemaech
Victor Onyemaech

Victor Onyemaech

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2026 10%
VantageMarkets-Live 14
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
59 (90.76%)
Убыточных трейдов:
6 (9.23%)
Лучший трейд:
6.65 USD
Худший трейд:
-2.92 USD
Общая прибыль:
124.08 USD (15 969 pips)
Общий убыток:
-10.65 USD (760 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (58.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.55 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.58%
Последний трейд:
40 минут
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
27.67
Длинных трейдов:
40 (61.54%)
Коротких трейдов:
25 (38.46%)
Профит фактор:
11.65
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
2.10 USD
Средний убыток:
-1.78 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.01 USD (2)
Прирост в месяц:
10.37%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
4.10 USD (0.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (2.91 USD)
По эквити:
6.22% (74.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURCHF+ 7
GBPNZD+ 7
USDJPY+ 6
AUDCAD+ 6
CADJPY+ 5
AUDJPY+ 5
GBPUSD+ 4
AUDUSD+ 4
EURUSD+ 4
USDCHF+ 4
EURAUD+ 4
EURJPY+ 3
AUDCHF+ 2
NZDJPY+ 2
CADCHF+ 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURCHF+ 15
GBPNZD+ 13
USDJPY+ 11
AUDCAD+ 10
CADJPY+ 8
AUDJPY+ 8
GBPUSD+ 13
AUDUSD+ 3
EURUSD+ 7
USDCHF+ 8
EURAUD+ 2
EURJPY+ 4
AUDCHF+ 4
NZDJPY+ 4
CADCHF+ 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURCHF+ 1.2K
GBPNZD+ 2.4K
USDJPY+ 1.8K
AUDCAD+ 2K
CADJPY+ 1.3K
AUDJPY+ 1.3K
GBPUSD+ 1.3K
AUDUSD+ 316
EURUSD+ 681
USDCHF+ 658
EURAUD+ 305
EURJPY+ 592
AUDCHF+ 328
NZDJPY+ 641
CADCHF+ 320
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.65 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +58.55 USD
Макс. убыток в серии: -4.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital. 
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY

✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
 
contact us via whatsapp @+234 7086268007


Нет отзывов
2026.08.07 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QATALYXTFX2
150 USD в месяц
10%
0
0
USD
1.2K
USD
3
89%
65
90%
100%
11.65
1.75
USD
6%
1:500
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