- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
59 (90.76%)
Убыточных трейдов:
6 (9.23%)
Лучший трейд:
6.65 USD
Худший трейд:
-2.92 USD
Общая прибыль:
124.08 USD (15 969 pips)
Общий убыток:
-10.65 USD (760 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (58.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.55 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
1.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.58%
Последний трейд:
40 минут
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
27.67
Длинных трейдов:
40 (61.54%)
Коротких трейдов:
25 (38.46%)
Профит фактор:
11.65
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
2.10 USD
Средний убыток:
-1.78 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.01 USD (2)
Прирост в месяц:
10.37%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
4.10 USD (0.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (2.91 USD)
По эквити:
6.22% (74.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURCHF+
|7
|GBPNZD+
|7
|USDJPY+
|6
|AUDCAD+
|6
|CADJPY+
|5
|AUDJPY+
|5
|GBPUSD+
|4
|AUDUSD+
|4
|EURUSD+
|4
|USDCHF+
|4
|EURAUD+
|4
|EURJPY+
|3
|AUDCHF+
|2
|NZDJPY+
|2
|CADCHF+
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURCHF+
|15
|GBPNZD+
|13
|USDJPY+
|11
|AUDCAD+
|10
|CADJPY+
|8
|AUDJPY+
|8
|GBPUSD+
|13
|AUDUSD+
|3
|EURUSD+
|7
|USDCHF+
|8
|EURAUD+
|2
|EURJPY+
|4
|AUDCHF+
|4
|NZDJPY+
|4
|CADCHF+
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURCHF+
|1.2K
|GBPNZD+
|2.4K
|USDJPY+
|1.8K
|AUDCAD+
|2K
|CADJPY+
|1.3K
|AUDJPY+
|1.3K
|GBPUSD+
|1.3K
|AUDUSD+
|316
|EURUSD+
|681
|USDCHF+
|658
|EURAUD+
|305
|EURJPY+
|592
|AUDCHF+
|328
|NZDJPY+
|641
|CADCHF+
|320
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.65 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +58.55 USD
Макс. убыток в серии: -4.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
150 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
89%
65
90%
100%
11.65
1.75
USD
USD
6%
1:500