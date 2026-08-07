- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
77
盈利交易:
71 (92.20%)
亏损交易:
6 (7.79%)
最好交易:
6.65 USD
最差交易:
-2.92 USD
毛利:
144.78 USD (18 403 pips)
毛利亏损:
-11.04 USD (760 pips)
最大连续赢利:
30 (58.55 USD)
最大连续盈利:
58.55 USD (30)
夏普比率:
1.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.58%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
2 天
采收率:
32.62
长期交易:
50 (64.94%)
短期交易:
27 (35.06%)
利润因子:
13.11
预期回报:
1.74 USD
平均利润:
2.04 USD
平均损失:
-1.84 USD
最大连续失误:
2 (-4.01 USD)
最大连续亏损:
-4.01 USD (2)
每月增长:
12.22%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.15 USD
最大值:
4.10 USD (0.34%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (2.91 USD)
净值:
7.36% (90.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPNZD+
|9
|EURCHF+
|8
|AUDUSD+
|7
|AUDJPY+
|7
|AUDCAD+
|7
|USDJPY+
|6
|GBPUSD+
|5
|USDCHF+
|5
|CADJPY+
|5
|EURUSD+
|4
|EURAUD+
|4
|EURJPY+
|3
|CADCHF+
|3
|AUDCHF+
|2
|NZDJPY+
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPNZD+
|16
|EURCHF+
|16
|AUDUSD+
|9
|AUDJPY+
|12
|AUDCAD+
|12
|USDJPY+
|11
|GBPUSD+
|15
|USDCHF+
|10
|CADJPY+
|8
|EURUSD+
|7
|EURAUD+
|2
|EURJPY+
|4
|CADCHF+
|6
|AUDCHF+
|4
|NZDJPY+
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPNZD+
|2.8K
|EURCHF+
|1.3K
|AUDUSD+
|916
|AUDJPY+
|1.9K
|AUDCAD+
|2.2K
|USDJPY+
|1.8K
|GBPUSD+
|1.5K
|USDCHF+
|821
|CADJPY+
|1.3K
|EURUSD+
|681
|EURAUD+
|305
|EURJPY+
|592
|CADCHF+
|483
|AUDCHF+
|328
|NZDJPY+
|641
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.65 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +58.55 USD
最大连续亏损: -4.01 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月150 USD
12%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
90%
77
92%
100%
13.11
1.74
USD
USD
7%
1:500