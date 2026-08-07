- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
100 (85.47%)
Убыточных трейдов:
17 (14.53%)
Лучший трейд:
20.49 USD
Худший трейд:
-8.04 USD
Общая прибыль:
274.41 USD (36 749 pips)
Общий убыток:
-47.65 USD (6 021 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (38.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.46 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.89%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
85
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.21
Длинных трейдов:
78 (66.67%)
Коротких трейдов:
39 (33.33%)
Профит фактор:
5.76
Мат. ожидание:
1.94 USD
Средняя прибыль:
2.74 USD
Средний убыток:
-2.80 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-22.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.12 USD (5)
Прирост в месяц:
10.05%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
22.21 USD (0.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.92% (22.27 USD)
По эквити:
3.68% (86.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPY+
|17
|EURAUD+
|8
|GBPJPY+
|8
|EURCHF+
|7
|AUDCHF+
|7
|GBPNZD+
|7
|AUDUSD+
|6
|GBPAUD+
|6
|USDJPY+
|6
|AUDNZD+
|6
|AUDCAD+
|6
|EURJPY+
|5
|NZDJPY+
|5
|EURUSD+
|5
|CADJPY+
|5
|GBPUSD+
|4
|USDCHF+
|4
|EURNZD+
|2
|CADCHF+
|2
|EURGBP+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPY+
|34
|EURAUD+
|16
|GBPJPY+
|17
|EURCHF+
|14
|AUDCHF+
|15
|GBPNZD+
|14
|AUDUSD+
|12
|GBPAUD+
|12
|USDJPY+
|11
|AUDNZD+
|12
|AUDCAD+
|11
|EURJPY+
|8
|NZDJPY+
|9
|EURUSD+
|10
|CADJPY+
|8
|GBPUSD+
|9
|USDCHF+
|8
|EURNZD+
|2
|CADCHF+
|4
|EURGBP+
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPY+
|4K
|EURAUD+
|2.2K
|GBPJPY+
|3.4K
|EURCHF+
|1.1K
|AUDCHF+
|1.1K
|GBPNZD+
|2.4K
|AUDUSD+
|1.2K
|GBPAUD+
|1.9K
|USDJPY+
|1.8K
|AUDNZD+
|2K
|AUDCAD+
|2.1K
|EURJPY+
|1.3K
|NZDJPY+
|1.5K
|EURUSD+
|1K
|CADJPY+
|1.4K
|GBPUSD+
|909
|USDCHF+
|651
|EURNZD+
|359
|CADCHF+
|326
|EURGBP+
|151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.49 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +38.31 USD
Макс. убыток в серии: -22.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
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✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
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Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
150 USD в месяц
10%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
3
95%
117
85%
100%
5.75
1.94
USD
USD
4%
1:500