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Сигналы / MetaTrader 5 / QATALYXTFX
Victor Onyemaech

QATALYXTFX

Victor Onyemaech
Victor Onyemaech

Victor Onyemaech

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2026 10%
VantageMarkets-Live 14
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
100 (85.47%)
Убыточных трейдов:
17 (14.53%)
Лучший трейд:
20.49 USD
Худший трейд:
-8.04 USD
Общая прибыль:
274.41 USD (36 749 pips)
Общий убыток:
-47.65 USD (6 021 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (38.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
60.46 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.62
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.89%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
85
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
10.21
Длинных трейдов:
78 (66.67%)
Коротких трейдов:
39 (33.33%)
Профит фактор:
5.76
Мат. ожидание:
1.94 USD
Средняя прибыль:
2.74 USD
Средний убыток:
-2.80 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-22.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-22.12 USD (5)
Прирост в месяц:
10.05%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
22.21 USD (0.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.92% (22.27 USD)
По эквити:
3.68% (86.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDJPY+ 17
EURAUD+ 8
GBPJPY+ 8
EURCHF+ 7
AUDCHF+ 7
GBPNZD+ 7
AUDUSD+ 6
GBPAUD+ 6
USDJPY+ 6
AUDNZD+ 6
AUDCAD+ 6
EURJPY+ 5
NZDJPY+ 5
EURUSD+ 5
CADJPY+ 5
GBPUSD+ 4
USDCHF+ 4
EURNZD+ 2
CADCHF+ 2
EURGBP+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDJPY+ 34
EURAUD+ 16
GBPJPY+ 17
EURCHF+ 14
AUDCHF+ 15
GBPNZD+ 14
AUDUSD+ 12
GBPAUD+ 12
USDJPY+ 11
AUDNZD+ 12
AUDCAD+ 11
EURJPY+ 8
NZDJPY+ 9
EURUSD+ 10
CADJPY+ 8
GBPUSD+ 9
USDCHF+ 8
EURNZD+ 2
CADCHF+ 4
EURGBP+ 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDJPY+ 4K
EURAUD+ 2.2K
GBPJPY+ 3.4K
EURCHF+ 1.1K
AUDCHF+ 1.1K
GBPNZD+ 2.4K
AUDUSD+ 1.2K
GBPAUD+ 1.9K
USDJPY+ 1.8K
AUDNZD+ 2K
AUDCAD+ 2.1K
EURJPY+ 1.3K
NZDJPY+ 1.5K
EURUSD+ 1K
CADJPY+ 1.4K
GBPUSD+ 909
USDCHF+ 651
EURNZD+ 359
CADCHF+ 326
EURGBP+ 151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.49 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +38.31 USD
Макс. убыток в серии: -22.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
✅ Risk level 2-3.
✅ Max loss- use maximum stop out level of 45% of capital. 
✅ Guarantee: 100%.
HOW TO COPY

✅ $1000 and above.. preferably 3000$.
✅ Copy type- copy in proportion, don't omit.
 
contact us via whatsapp @+234 7086268007



Нет отзывов
2026.08.07 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QATALYXTFX
150 USD в месяц
10%
0
0
USD
2.4K
USD
3
95%
117
85%
100%
5.75
1.94
USD
4%
1:500
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