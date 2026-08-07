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信号 / MetaTrader 5 / QATALYXTFX
Victor Onyemaech

QATALYXTFX

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交易:
140
盈利交易:
122 (87.14%)
亏损交易:
18 (12.86%)
最好交易:
20.49 USD
最差交易:
-8.04 USD
毛利:
311.16 USD (41 779 pips)
毛利亏损:
-48.42 USD (6 025 pips)
最大连续赢利:
20 (31.91 USD)
最大连续盈利:
60.46 USD (14)
夏普比率:
0.65
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.89%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
84
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.83
长期交易:
96 (68.57%)
短期交易:
44 (31.43%)
利润因子:
6.43
预期回报:
1.88 USD
平均利润:
2.55 USD
平均损失:
-2.69 USD
最大连续失误:
5 (-22.12 USD)
最大连续亏损:
-22.12 USD (5)
每月增长:
11.75%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
22.21 USD (0.90%)
相对跌幅:
结余:
0.92% (22.27 USD)
净值:
4.11% (96.47 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDJPY+ 19
AUDUSD+ 9
AUDNZD+ 9
GBPNZD+ 9
EURAUD+ 8
EURCHF+ 8
AUDCHF+ 8
NZDJPY+ 8
GBPJPY+ 8
AUDCAD+ 7
EURNZD+ 6
GBPAUD+ 6
USDJPY+ 6
EURJPY+ 5
EURUSD+ 5
GBPUSD+ 5
USDCHF+ 5
CADJPY+ 5
CADCHF+ 3
EURGBP+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDJPY+ 37
AUDUSD+ 18
AUDNZD+ 15
GBPNZD+ 16
EURAUD+ 16
EURCHF+ 15
AUDCHF+ 17
NZDJPY+ 14
GBPJPY+ 17
AUDCAD+ 13
EURNZD+ 8
GBPAUD+ 12
USDJPY+ 11
EURJPY+ 8
EURUSD+ 10
GBPUSD+ 11
USDCHF+ 10
CADJPY+ 8
CADCHF+ 6
EURGBP+ 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDJPY+ 4.4K
AUDUSD+ 1.8K
AUDNZD+ 2.7K
GBPNZD+ 2.8K
EURAUD+ 2.2K
EURCHF+ 1.3K
AUDCHF+ 1.2K
NZDJPY+ 2.3K
GBPJPY+ 3.4K
AUDCAD+ 2.3K
EURNZD+ 1.4K
GBPAUD+ 1.9K
USDJPY+ 1.8K
EURJPY+ 1.3K
EURUSD+ 1K
GBPUSD+ 1.1K
USDCHF+ 812
CADJPY+ 1.4K
CADCHF+ 489
EURGBP+ 151
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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最好交易: +20.49 USD
最差交易: -8 USD
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最大连续失误: 5
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QATALYXT THE BIG DEAL
TERMS
✅ Manual trading/EA
✅ Profit 80-200% ROI monthly.
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2026.08.07 14:56
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