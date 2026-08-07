- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
140
盈利交易:
122 (87.14%)
亏损交易:
18 (12.86%)
最好交易:
20.49 USD
最差交易:
-8.04 USD
毛利:
311.16 USD (41 779 pips)
毛利亏损:
-48.42 USD (6 025 pips)
最大连续赢利:
20 (31.91 USD)
最大连续盈利:
60.46 USD (14)
夏普比率:
0.65
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.89%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
84
平均持有时间:
2 天
采收率:
11.83
长期交易:
96 (68.57%)
短期交易:
44 (31.43%)
利润因子:
6.43
预期回报:
1.88 USD
平均利润:
2.55 USD
平均损失:
-2.69 USD
最大连续失误:
5 (-22.12 USD)
最大连续亏损:
-22.12 USD (5)
每月增长:
11.75%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
22.21 USD (0.90%)
相对跌幅:
结余:
0.92% (22.27 USD)
净值:
4.11% (96.47 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPY+
|19
|AUDUSD+
|9
|AUDNZD+
|9
|GBPNZD+
|9
|EURAUD+
|8
|EURCHF+
|8
|AUDCHF+
|8
|NZDJPY+
|8
|GBPJPY+
|8
|AUDCAD+
|7
|EURNZD+
|6
|GBPAUD+
|6
|USDJPY+
|6
|EURJPY+
|5
|EURUSD+
|5
|GBPUSD+
|5
|USDCHF+
|5
|CADJPY+
|5
|CADCHF+
|3
|EURGBP+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPY+
|37
|AUDUSD+
|18
|AUDNZD+
|15
|GBPNZD+
|16
|EURAUD+
|16
|EURCHF+
|15
|AUDCHF+
|17
|NZDJPY+
|14
|GBPJPY+
|17
|AUDCAD+
|13
|EURNZD+
|8
|GBPAUD+
|12
|USDJPY+
|11
|EURJPY+
|8
|EURUSD+
|10
|GBPUSD+
|11
|USDCHF+
|10
|CADJPY+
|8
|CADCHF+
|6
|EURGBP+
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPY+
|4.4K
|AUDUSD+
|1.8K
|AUDNZD+
|2.7K
|GBPNZD+
|2.8K
|EURAUD+
|2.2K
|EURCHF+
|1.3K
|AUDCHF+
|1.2K
|NZDJPY+
|2.3K
|GBPJPY+
|3.4K
|AUDCAD+
|2.3K
|EURNZD+
|1.4K
|GBPAUD+
|1.9K
|USDJPY+
|1.8K
|EURJPY+
|1.3K
|EURUSD+
|1K
|GBPUSD+
|1.1K
|USDCHF+
|812
|CADJPY+
|1.4K
|CADCHF+
|489
|EURGBP+
|151
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.49 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +31.91 USD
最大连续亏损: -22.12 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月150 USD
12%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
3
90%
140
87%
100%
6.42
1.88
USD
USD
4%
1:500