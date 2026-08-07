- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
462
Прибыльных трейдов:
330 (71.42%)
Убыточных трейдов:
132 (28.57%)
Лучший трейд:
1 045.00 USD
Худший трейд:
-810.60 USD
Общая прибыль:
33 773.80 USD (96 827 pips)
Общий убыток:
-16 711.40 USD (62 688 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (16 651.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
16 651.80 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
39.95%
Макс. загрузка депозита:
72.01%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
464
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
160 (34.63%)
Коротких трейдов:
302 (65.37%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
36.93 USD
Средняя прибыль:
102.34 USD
Средний убыток:
-126.60 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-9 142.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 142.00 USD (35)
Прирост в месяц:
8.53%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9 142.00 USD (4.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.12% (9 142.00 USD)
По эквити:
16.59% (34 080.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.xm
|462
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.xm
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.xm
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 045.00 USD
Худший трейд: -811 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 35
Макс. прибыль в серии: +16 651.80 USD
Макс. убыток в серии: -9 142.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoldenRiverHolding-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
217K
USD
USD
1
99%
462
71%
40%
2.02
36.93
USD
USD
17%
1:100