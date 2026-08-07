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Сигналы / MetaTrader 5 / Xingli 0014
Chia Hsing Lee

Xingli 0014

Chia Hsing Lee
Chia Hsing Lee

Chia Hsing Lee

Welcome to technical exchange
2 темы 2 комментария
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 9%
GoldenRiverHolding-Trade
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
462
Прибыльных трейдов:
330 (71.42%)
Убыточных трейдов:
132 (28.57%)
Лучший трейд:
1 045.00 USD
Худший трейд:
-810.60 USD
Общая прибыль:
33 773.80 USD (96 827 pips)
Общий убыток:
-16 711.40 USD (62 688 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (16 651.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
16 651.80 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
39.95%
Макс. загрузка депозита:
72.01%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
464
Ср. время удержания:
31 минуту
Фактор восстановления:
1.87
Длинных трейдов:
160 (34.63%)
Коротких трейдов:
302 (65.37%)
Профит фактор:
2.02
Мат. ожидание:
36.93 USD
Средняя прибыль:
102.34 USD
Средний убыток:
-126.60 USD
Макс. серия проигрышей:
35 (-9 142.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-9 142.00 USD (35)
Прирост в месяц:
8.53%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9 142.00 USD (4.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.12% (9 142.00 USD)
По эквити:
16.59% (34 080.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.xm 462
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.xm 17K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.xm 34K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 045.00 USD
Худший трейд: -811 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 35
Макс. прибыль в серии: +16 651.80 USD
Макс. убыток в серии: -9 142.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GoldenRiverHolding-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 14:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Xingli 0014
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
217K
USD
1
99%
462
71%
40%
2.02
36.93
USD
17%
1:100
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