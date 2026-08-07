- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
772
盈利交易:
538 (69.68%)
亏损交易:
234 (30.31%)
最好交易:
1 045.00 USD
最差交易:
-810.60 USD
毛利:
70 738.16 USD (171 204 pips)
毛利亏损:
-35 602.85 USD (109 866 pips)
最大连续赢利:
32 (16 651.80 USD)
最大连续盈利:
16 651.80 USD (32)
夏普比率:
0.20
交易活动:
42.25%
最大入金加载:
85.02%
最近交易:
1 几分钟前
每周交易:
783
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
3.84
长期交易:
277 (35.88%)
短期交易:
495 (64.12%)
利润因子:
1.99
预期回报:
45.51 USD
平均利润:
131.48 USD
平均损失:
-152.15 USD
最大连续失误:
35 (-9 142.00 USD)
最大连续亏损:
-9 142.00 USD (35)
每月增长:
17.57%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9 142.00 USD (4.12%)
相对跌幅:
结余:
4.12% (9 142.00 USD)
净值:
16.59% (34 080.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.xm
|772
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.xm
|35K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.xm
|61K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 045.00 USD
最差交易: -811 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 35
最大连续盈利: +16 651.80 USD
最大连续亏损: -9 142.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GoldenRiverHolding-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
236K
USD
USD
1
99%
772
69%
42%
1.98
45.51
USD
USD
17%
1:100