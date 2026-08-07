Подписка будет разрешена после начала торговли
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
35 (87.50%)
Убыточных трейдов:
5 (12.50%)
Лучший трейд:
24.96 USD
Худший трейд:
-7.28 USD
Общая прибыль:
392.77 USD (122 431 pips)
Общий убыток:
-42.09 USD (299 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (238.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
238.21 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
1.20
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
34.58
Длинных трейдов:
19 (47.50%)
Коротких трейдов:
21 (52.50%)
Профит фактор:
9.33
Мат. ожидание:
8.77 USD
Средняя прибыль:
11.22 USD
Средний убыток:
-8.42 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.28 USD (1)
Прирост в месяц:
5.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.14 USD
Максимальная:
10.14 USD (1.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|37
|EURUSD.pro
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|361
|EURUSD.pro
|-6
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|5.9K
|EURUSD.pro
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.96 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +238.21 USD
Макс. убыток в серии: -7.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
#FINBASE PIXEL
Counter-trend multi-position gold scalping
## Performance Objective
* Target return: approximately 10% per month (not guaranteed and dependent on market conditions).
* Trading frequency: approximately 7 to 13 trades per month.
## How the strategy enters trades
PIXEL identifies potential reversal points on gold. It opens a counter-trend position using position sizing indexed to the account balance, then adds constant-lot averaging positions if the market briefly moves further away. All positions are closed as a basket once the basket's profit target is reached.
## Risk Management
1. Hard stop at 15% drawdown: if the account reaches a 15% maximum drawdown, all trading stops immediately. The strategy is then fully reviewed and validated before any trading resumes.
2. Basket management logic: all positions are closed together based on an internal signal, with no position left unmanaged.
3. Adaptive position sizing based on account equity: more positions do not mean more risk, as lot sizes automatically adjust to the account balance.
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