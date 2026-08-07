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Сигналы / MetaTrader 5 / FINBASE PIXEL
Yann Perennec

FINBASE PIXEL

Yann Perennec
Yann Perennec

Yann Perennec

0 отзывов
21 неделя
0 / 0 USD
0%
Axi-US51-Live
1:500

Подписка будет разрешена после начала торговли

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
35 (87.50%)
Убыточных трейдов:
5 (12.50%)
Лучший трейд:
24.96 USD
Худший трейд:
-7.28 USD
Общая прибыль:
392.77 USD (122 431 pips)
Общий убыток:
-42.09 USD (299 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (238.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
238.21 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
1.20
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
34.58
Длинных трейдов:
19 (47.50%)
Коротких трейдов:
21 (52.50%)
Профит фактор:
9.33
Мат. ожидание:
8.77 USD
Средняя прибыль:
11.22 USD
Средний убыток:
-8.42 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-7.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.28 USD (1)
Прирост в месяц:
5.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.14 USD
Максимальная:
10.14 USD (1.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 37
EURUSD.pro 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro 361
EURUSD.pro -6
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 5.9K
EURUSD.pro 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.96 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +238.21 USD
Макс. убыток в серии: -7.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US51-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

#FINBASE PIXEL

Counter-trend multi-position gold scalping

## Performance Objective

* Target return: approximately 10% per month (not guaranteed and dependent on market conditions).
* Trading frequency: approximately 7 to 13 trades per month.

## How the strategy enters trades

PIXEL identifies potential reversal points on gold. It opens a counter-trend position using position sizing indexed to the account balance, then adds constant-lot averaging positions if the market briefly moves further away. All positions are closed as a basket once the basket's profit target is reached.

## Risk Management

1. Hard stop at 15% drawdown: if the account reaches a 15% maximum drawdown, all trading stops immediately. The strategy is then fully reviewed and validated before any trading resumes.

2. Basket management logic: all positions are closed together based on an internal signal, with no position left unmanaged.

3. Adaptive position sizing based on account equity: more positions do not mean more risk, as lot sizes automatically adjust to the account balance.


Нет отзывов
2026.08.07 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
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