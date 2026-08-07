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Сигналы / MetaTrader 5 / Xauusd2026highrisk
Mr Nathaphat Tancharoenrat

Xauusd2026highrisk

Mr Nathaphat Tancharoenrat
Mr Nathaphat Tancharoenrat

Mr Nathaphat Tancharoenrat

0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 122%
Axi-US50-Live
1:300
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
28 (87.50%)
Убыточных трейдов:
4 (12.50%)
Лучший трейд:
60.72 USD
Худший трейд:
-103.92 USD
Общая прибыль:
707.32 USD (23 699 pips)
Общий убыток:
-393.64 USD (13 063 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (410.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
410.80 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
9.24%
Макс. загрузка депозита:
16.62%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.28
Длинных трейдов:
21 (65.63%)
Коротких трейдов:
11 (34.38%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
9.80 USD
Средняя прибыль:
25.26 USD
Средний убыток:
-98.41 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-203.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-203.14 USD (2)
Прирост в месяц:
122.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
97.12 USD
Максимальная:
245.05 USD (54.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.71% (245.05 USD)
По эквити:
12.61% (37.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 314
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.72 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +410.80 USD
Макс. убыток в серии: -203.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US50-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Test
Нет отзывов
2026.08.10 21:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.10 20:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.10 19:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.08 10:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.08 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.08 10:03
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.07 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Xauusd2026highrisk
30 USD в месяц
122%
0
0
USD
364
USD
3
100%
32
87%
9%
1.79
9.80
USD
55%
1:300
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