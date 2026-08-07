- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
28 (87.50%)
Убыточных трейдов:
4 (12.50%)
Лучший трейд:
60.72 USD
Худший трейд:
-103.92 USD
Общая прибыль:
707.32 USD (23 699 pips)
Общий убыток:
-393.64 USD (13 063 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (410.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
410.80 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
9.24%
Макс. загрузка депозита:
16.62%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.28
Длинных трейдов:
21 (65.63%)
Коротких трейдов:
11 (34.38%)
Профит фактор:
1.80
Мат. ожидание:
9.80 USD
Средняя прибыль:
25.26 USD
Средний убыток:
-98.41 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-203.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-203.14 USD (2)
Прирост в месяц:
122.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
97.12 USD
Максимальная:
245.05 USD (54.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.71% (245.05 USD)
По эквити:
12.61% (37.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|314
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.72 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +410.80 USD
Макс. убыток в серии: -203.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US50-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Test
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
122%
0
0
USD
USD
364
USD
USD
3
100%
32
87%
9%
1.79
9.80
USD
USD
55%
1:300