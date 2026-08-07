- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
31 (86.11%)
亏损交易:
5 (13.89%)
最好交易:
60.72 USD
最差交易:
-110.85 USD
毛利:
775.09 USD (25 958 pips)
毛利亏损:
-504.49 USD (16 757 pips)
最大连续赢利:
20 (478.57 USD)
最大连续盈利:
478.57 USD (20)
夏普比率:
0.22
交易活动:
14.13%
最大入金加载:
16.62%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.10
长期交易:
25 (69.44%)
短期交易:
11 (30.56%)
利润因子:
1.54
预期回报:
7.52 USD
平均利润:
25.00 USD
平均损失:
-100.90 USD
最大连续失误:
2 (-203.14 USD)
最大连续亏损:
-203.14 USD (2)
每月增长:
95.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
97.12 USD
最大值:
245.05 USD (54.71%)
相对跌幅:
结余:
54.71% (245.05 USD)
净值:
23.48% (101.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|271
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|9.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.72 USD
最差交易: -111 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +478.57 USD
最大连续亏损: -203.14 USD
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无数据
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
96%
0
0
USD
USD
321
USD
USD
3
100%
36
86%
14%
1.53
7.52
USD
USD
55%
1:300