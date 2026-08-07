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Сигналы / MetaTrader 5 / Orbital Capital
Jacob Blair

Orbital Capital

Jacob Blair
Jacob Blair

Jacob Blair

0 отзывов
0 / 0 USD
0%
PepperstoneUK-Live
1:30

Подписка будет разрешена после начала торговли

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
0
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
0.00 GBP
Худший трейд:
0.00 GBP
Общая прибыль:
0.00 GBP
Общий убыток:
0.00 GBP
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 GBP)
Макс. прибыль в серии:
0.00 GBP (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
0.00 GBP
Средняя прибыль:
0.00 GBP
Средний убыток:
0.00 GBP
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 GBP)
Макс. убыток в серии:
0.00 GBP (0)
Прирост в месяц:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
0.00 GBP (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 GBP)
По эквити:
0.00% (0.00 GBP)

Распределение

Нет данных

  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 GBP
Худший трейд: -0 GBP
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +0.00 GBP
Макс. убыток в серии: -0.00 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneUK-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Orbital Capital — это мультистратегический, мультиактивный торговый портфель, объединяющий диверсифицированные торговые советники (EA) по индексам, металлам, энергоносителям и форекс. Портфель построен на принципах управления рисками и стабильности, а не на агрессивной краткосрочной прибыли, распределяя экспозицию по нескольким таймфреймам и торговым стилям (следование за трендом, возврат к среднему и пробой) для снижения зависимости от одного рыночного состояния.

Подход:

  • Диверсификация по классам активов и таймфреймам
  • Управляемый риск при определении размера позиции
  • Прозрачная, верифицированная торговая история через этот сигнал MetaTrader

Важно — размер счёта и объём позиций: Этот сигнал ведётся на счёте с небольшим балансом. Подписчикам с более крупными балансами следует соответствующим образом скорректировать настройки копирования (коэффициент лота или процент риска), а не копировать сделки 1:1, чтобы размер позиций оставался соразмерным их собственному счёту и уровню риска. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с настройками копирования MetaTrader перед подпиской и начать с уменьшенного коэффициента, чтобы убедиться, что поведение подходит для вашего счёта.

Предупреждение о рисках: Торговля на рынке форекс, индексами, сырьевыми товарами и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может подойти не всем инвесторам. Результаты в прошлом не являются надёжным показателем будущих результатов. Торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить, поскольку убытки могут превысить размер вашего первоначального депозита. Данный сигнал не является финансовой консультацией.


Нет отзывов
2026.08.07 11:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 11:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 11:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.07 11:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 11:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика