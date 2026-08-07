Orbital Capital — это мультистратегический, мультиактивный торговый портфель, объединяющий диверсифицированные торговые советники (EA) по индексам, металлам, энергоносителям и форекс. Портфель построен на принципах управления рисками и стабильности, а не на агрессивной краткосрочной прибыли, распределяя экспозицию по нескольким таймфреймам и торговым стилям (следование за трендом, возврат к среднему и пробой) для снижения зависимости от одного рыночного состояния.

Подход:

Диверсификация по классам активов и таймфреймам

Управляемый риск при определении размера позиции

Прозрачная, верифицированная торговая история через этот сигнал MetaTrader

Важно — размер счёта и объём позиций: Этот сигнал ведётся на счёте с небольшим балансом. Подписчикам с более крупными балансами следует соответствующим образом скорректировать настройки копирования (коэффициент лота или процент риска), а не копировать сделки 1:1, чтобы размер позиций оставался соразмерным их собственному счёту и уровню риска. Мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с настройками копирования MetaTrader перед подпиской и начать с уменьшенного коэффициента, чтобы убедиться, что поведение подходит для вашего счёта.

Предупреждение о рисках: Торговля на рынке форекс, индексами, сырьевыми товарами и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может подойти не всем инвесторам. Результаты в прошлом не являются надёжным показателем будущих результатов. Торгуйте только теми средствами, потерю которых вы можете себе позволить, поскольку убытки могут превысить размер вашего первоначального депозита. Данный сигнал не является финансовой консультацией.