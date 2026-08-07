Orbital Capital 是一个多策略、多资产的交易组合,整合了覆盖指数、贵金属、能源和外汇的多元化智能交易系统(EA)。该组合的设计理念以风险管理和稳健性为核心,而非追求激进的短期收益,通过在多个时间周期和交易风格(趋势跟踪、均值回归和突破策略)之间分散配置,降低对单一市场状况的依赖。

策略方式:

跨资产类别与时间周期的多元化配置

具备风险管理的仓位规模控制

通过本 MetaTrader 信号提供透明、可验证的交易记录

重要提示——账户规模与仓位控制: 本信号使用的账户余额较小。账户余额较大的订阅者应相应调整跟单设置(手数比例或风险百分比),而非按 1:1 比例直接复制交易,以确保仓位规模与自身账户及风险承受能力相匹配。我们强烈建议您在订阅前仔细了解 MetaTrader 的跟单设置,并从较低的比例开始,以确认该策略适合您的账户情况。

风险提示: 外汇、指数、大宗商品及差价合约(CFD)交易存在较高风险,可能并不适合所有投资者。过往业绩并不能可靠地预示未来表现。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易,因为亏损可能超过您的初始投入。本信号不构成财务建议。