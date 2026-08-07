- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2
盈利交易:
1 (50.00%)
亏损交易:
1 (50.00%)
最好交易:
1.02 GBP
最差交易:
-0.96 GBP
毛利:
1.02 GBP (194 pips)
毛利亏损:
-1.04 GBP (175 pips)
最大连续赢利:
1 (1.02 GBP)
最大连续盈利:
1.02 GBP (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
29.73%
最大入金加载:
34.39%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.02
长期交易:
2 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.01 GBP
平均利润:
1.02 GBP
平均损失:
-1.04 GBP
最大连续失误:
1 (-0.96 GBP)
最大连续亏损:
-0.96 GBP (1)
每月增长:
0.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.04 GBP
最大值:
1.04 GBP (0.42%)
相对跌幅:
结余:
-0.00% (0.00 GBP)
净值:
1.08% (2.70 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDCAD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDCAD
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDCAD
|19
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.02 GBP
最差交易: -1 GBP
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1.02 GBP
最大连续亏损: -0.96 GBP
Orbital Capital 是一个多策略、多资产的交易组合,整合了覆盖指数、贵金属、能源和外汇的多元化智能交易系统(EA)。该组合的设计理念以风险管理和稳健性为核心,而非追求激进的短期收益,通过在多个时间周期和交易风格(趋势跟踪、均值回归和突破策略)之间分散配置,降低对单一市场状况的依赖。
策略方式:
- 跨资产类别与时间周期的多元化配置
- 具备风险管理的仓位规模控制
- 通过本 MetaTrader 信号提供透明、可验证的交易记录
重要提示——账户规模与仓位控制: 本信号使用的账户余额较小。账户余额较大的订阅者应相应调整跟单设置(手数比例或风险百分比),而非按 1:1 比例直接复制交易,以确保仓位规模与自身账户及风险承受能力相匹配。我们强烈建议您在订阅前仔细了解 MetaTrader 的跟单设置,并从较低的比例开始,以确认该策略适合您的账户情况。
风险提示: 外汇、指数、大宗商品及差价合约(CFD)交易存在较高风险,可能并不适合所有投资者。过往业绩并不能可靠地预示未来表现。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易,因为亏损可能超过您的初始投入。本信号不构成财务建议。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
250
GBP
GBP
1
100%
2
50%
30%
0.98
-0.01
GBP
GBP
1%
1:30