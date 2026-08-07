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Jacob Blair

Orbital Capital

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最大连续赢利:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDCAD 2
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDCAD 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDCAD 19
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
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Orbital Capital 是一个多策略、多资产的交易组合,整合了覆盖指数、贵金属、能源和外汇的多元化智能交易系统(EA)。该组合的设计理念以风险管理和稳健性为核心,而非追求激进的短期收益,通过在多个时间周期和交易风格(趋势跟踪、均值回归和突破策略)之间分散配置,降低对单一市场状况的依赖。

策略方式:

  • 跨资产类别与时间周期的多元化配置
  • 具备风险管理的仓位规模控制
  • 通过本 MetaTrader 信号提供透明、可验证的交易记录

重要提示——账户规模与仓位控制: 本信号使用的账户余额较小。账户余额较大的订阅者应相应调整跟单设置(手数比例或风险百分比),而非按 1:1 比例直接复制交易,以确保仓位规模与自身账户及风险承受能力相匹配。我们强烈建议您在订阅前仔细了解 MetaTrader 的跟单设置,并从较低的比例开始,以确认该策略适合您的账户情况。

风险提示: 外汇、指数、大宗商品及差价合约(CFD)交易存在较高风险,可能并不适合所有投资者。过往业绩并不能可靠地预示未来表现。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易,因为亏损可能超过您的初始投入。本信号不构成财务建议。


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2026.08.11 17:32
Share of trading days is too low
2026.08.11 17:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.11 16:32
Share of trading days is too low
2026.08.11 16:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.07 11:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 11:55
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 11:55
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.07 11:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 11:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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