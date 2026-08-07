- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
5 (21.73%)
Убыточных трейдов:
18 (78.26%)
Лучший трейд:
45.78 USD
Худший трейд:
-10.47 USD
Общая прибыль:
131.16 USD (13 204 pips)
Общий убыток:
-157.29 USD (15 453 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (36.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.78 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.06%
Последний трейд:
8 минут
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
22 (95.65%)
Коротких трейдов:
1 (4.35%)
Профит фактор:
0.83
Мат. ожидание:
-1.14 USD
Средняя прибыль:
26.23 USD
Средний убыток:
-8.74 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-79.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-79.78 USD (8)
Прирост в месяц:
-2.55%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
67.15 USD
Максимальная:
80.14 USD (7.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.92% (80.26 USD)
По эквити:
3.64% (35.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|14
|XAGUSDzero
|7
|GBPUSDzero
|1
|EURUSDzero
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDzero
|15
|XAGUSDzero
|-38
|GBPUSDzero
|-1
|EURUSDzero
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDzero
|1.7K
|XAGUSDzero
|-3.7K
|GBPUSDzero
|-96
|EURUSDzero
|-91
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.78 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +36.60 USD
Макс. убыток в серии: -79.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ACYSecurities-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
AI LLM open position every hour risk 1%, 1:4 ratio
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-3%
0
0
USD
USD
974
USD
USD
1
100%
23
21%
100%
0.83
-1.14
USD
USD
8%
1:500