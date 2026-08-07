- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
78
盈利交易:
25 (32.05%)
亏损交易:
53 (67.95%)
最好交易:
45.78 USD
最差交易:
-12.13 USD
毛利:
294.98 USD (145 567 pips)
毛利亏损:
-308.06 USD (123 548 pips)
最大连续赢利:
4 (25.57 USD)
最大连续盈利:
45.78 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
98.22%
最大入金加载:
60.80%
最近交易:
6 几分钟前
每周交易:
87
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.16
长期交易:
70 (89.74%)
短期交易:
8 (10.26%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-0.17 USD
平均利润:
11.80 USD
平均损失:
-5.81 USD
最大连续失误:
8 (-79.78 USD)
最大连续亏损:
-79.78 USD (8)
每月增长:
-0.51%
算法交易:
51%
结余跌幅:
绝对:
67.15 USD
最大值:
80.14 USD (7.91%)
相对跌幅:
结余:
7.92% (80.26 USD)
净值:
15.91% (118.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDzero
|20
|XAGUSDzero
|19
|GBPJPYzero
|9
|UKBRENTzero
|8
|GBPUSDzero
|7
|EURUSDzero
|6
|DJ30
|3
|SP500
|3
|BTCUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDzero
|6
|XAGUSDzero
|-30
|GBPJPYzero
|5
|UKBRENTzero
|24
|GBPUSDzero
|-6
|EURUSDzero
|-1
|DJ30
|-1
|SP500
|-5
|BTCUSD
|4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDzero
|1.2K
|XAGUSDzero
|-2.2K
|GBPJPYzero
|852
|UKBRENTzero
|2.3K
|GBPUSDzero
|-443
|EURUSDzero
|-101
|DJ30
|-11K
|SP500
|-4.6K
|BTCUSD
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.78 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +25.57 USD
最大连续亏损: -79.78 USD
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
-1%
0
0
USD
USD
746
USD
USD
1
51%
78
32%
98%
0.95
-0.17
USD
USD
16%
1:500