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Сигналы / MetaTrader 5 / NomadCoin1967
Aldo Fernando Doberti Rodriguez

NomadCoin1967

Aldo Fernando Doberti Rodriguez
Aldo Fernando Doberti Rodriguez

Aldo Fernando Doberti Rodriguez

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 79%
XMGlobal-MT5 9
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
2 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
12.82 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
14.78 EUR (1 703 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
2 (14.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
14.78 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
1.20
Торговая активность:
23.14%
Макс. загрузка депозита:
16.22%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (50.00%)
Коротких трейдов:
1 (50.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
7.39 EUR
Средняя прибыль:
7.39 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
79.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
6.62% (2.08 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GAUUSDm# 2
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GAUUSDm# 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GAUUSDm# 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.82 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +14.78 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 01:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 01:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 09:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.07 09:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 09:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
NomadCoin1967
30 USD в месяц
79%
0
0
USD
33
EUR
1
0%
2
100%
23%
n/a
7.39
EUR
7%
1:500
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