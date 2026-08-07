- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
2 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
12.82 EUR
Худший трейд:
0.00 EUR
Общая прибыль:
14.78 EUR (1 703 pips)
Общий убыток:
0.00 EUR
Макс. серия выигрышей:
2 (14.78 EUR)
Макс. прибыль в серии:
14.78 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
1.20
Торговая активность:
23.14%
Макс. загрузка депозита:
16.22%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (50.00%)
Коротких трейдов:
1 (50.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
7.39 EUR
Средняя прибыль:
7.39 EUR
Средний убыток:
0.00 EUR
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 EUR)
Макс. убыток в серии:
0.00 EUR (0)
Прирост в месяц:
79.38%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
0.00 EUR (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
6.62% (2.08 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GAUUSDm#
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GAUUSDm#
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GAUUSDm#
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +12.82 EUR
Худший трейд: -0 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +14.78 EUR
Макс. убыток в серии: -0.00 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
79%
0
0
USD
USD
33
EUR
EUR
1
0%
2
100%
23%
n/a
7.39
EUR
EUR
7%
1:500