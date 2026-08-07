信号部分
信号 / MetaTrader 5 / NomadCoin1967
Aldo Fernando Doberti Rodriguez

NomadCoin1967

Aldo Fernando Doberti Rodriguez
Aldo Fernando Doberti Rodriguez

Aldo Fernando Doberti Rodriguez

0条评论
1
0 / 0 USD
增长自 2026 79%
XMGlobal-MT5 9
1:500

信号暂时禁止新订阅

查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2
盈利交易:
2 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
12.82 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
14.78 EUR (1 703 pips)
毛利亏损:
0.00 EUR
最大连续赢利:
2 (14.78 EUR)
最大连续盈利:
14.78 EUR (2)
夏普比率:
1.20
交易活动:
4.93%
最大入金加载:
16.22%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.00
长期交易:
1 (50.00%)
短期交易:
1 (50.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
7.39 EUR
平均利润:
7.39 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
79.38%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.00 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
6.62% (2.08 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GAUUSDm# 2
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GAUUSDm# 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GAUUSDm# 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.82 EUR
最差交易: -0 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +14.78 EUR
最大连续亏损: -0.00 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.10 01:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.08.10 01:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.08.07 09:55
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.08.07 09:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 09:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册