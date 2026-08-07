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- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2
盈利交易:
2 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
12.82 EUR
最差交易:
0.00 EUR
毛利:
14.78 EUR (1 703 pips)
毛利亏损:
0.00 EUR
最大连续赢利:
2 (14.78 EUR)
最大连续盈利:
14.78 EUR (2)
夏普比率:
1.20
交易活动:
4.93%
最大入金加载:
16.22%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.00
长期交易:
1 (50.00%)
短期交易:
1 (50.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
7.39 EUR
平均利润:
7.39 EUR
平均损失:
0.00 EUR
最大连续失误:
0 (0.00 EUR)
最大连续亏损:
0.00 EUR (0)
每月增长:
79.38%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
0.00 EUR (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
6.62% (2.08 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GAUUSDm#
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GAUUSDm#
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GAUUSDm#
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
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最好交易: +12.82 EUR
最差交易: -0 EUR
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最大连续失误: 0
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