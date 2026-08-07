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Всего трейдов:
906
Прибыльных трейдов:
683 (75.38%)
Убыточных трейдов:
223 (24.61%)
Лучший трейд:
1 290.92 EUR
Худший трейд:
-1 116.73 EUR
Общая прибыль:
35 480.12 EUR (109 614 pips)
Общий убыток:
-21 153.36 EUR (146 191 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (722.70 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 112.66 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.79%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.54
Длинных трейдов:
498 (54.97%)
Коротких трейдов:
408 (45.03%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
15.81 EUR
Средняя прибыль:
51.95 EUR
Средний убыток:
-94.86 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 508.42 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 508.42 EUR (5)
Прирост в месяц:
0.82%
Годовой прогноз:
9.89%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.60 EUR
Максимальная:
1 901.10 EUR (8.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.55% (1 901.10 EUR)
По эквити:
2.83% (774.17 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD-E
|273
|EURJPY-E
|268
|EURUSD-E
|212
|EURAUD-E
|36
|EURGBP-E
|33
|EURNZD-E
|27
|EURCHF-E
|27
|EURCAD-E
|8
|CHFJPY-E
|5
|GBPCAD-E
|3
|NZDCHF-E
|3
|GBPCHF-E
|3
|USDJPY-E
|2
|GBPJPY-E
|2
|NZDUSD-E
|2
|NZDCAD-E
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD-E
|9.2K
|EURJPY-E
|-1.2K
|EURUSD-E
|2.2K
|EURAUD-E
|403
|EURGBP-E
|1.4K
|EURNZD-E
|670
|EURCHF-E
|2.6K
|EURCAD-E
|262
|CHFJPY-E
|35
|GBPCAD-E
|-2
|NZDCHF-E
|28
|GBPCHF-E
|19
|USDJPY-E
|200
|GBPJPY-E
|206
|NZDUSD-E
|58
|NZDCAD-E
|176
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD-E
|21K
|EURJPY-E
|-76K
|EURUSD-E
|7.3K
|EURAUD-E
|1.5K
|EURGBP-E
|2.1K
|EURNZD-E
|3K
|EURCHF-E
|1.6K
|EURCAD-E
|1K
|CHFJPY-E
|39
|GBPCAD-E
|50
|NZDCHF-E
|195
|GBPCHF-E
|171
|USDJPY-E
|517
|GBPJPY-E
|1.3K
|NZDUSD-E
|6
|NZDCAD-E
|388
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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- Просадка
Лучший трейд: +1 290.92 EUR
Худший трейд: -1 117 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +722.70 EUR
Макс. убыток в серии: -1 508.42 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This Expert Advisor is designed to trade the EUR/GBP correlated currency pair by exploiting the pair's natural intraday fluctuations.
The strategy aims to capitalize on short-term price movements with a high position turnover rate.
Rather than closing losing positions, the system strategically averages entry prices around key levels to balance the overall position, creating a more achievable breakeven or profit target.
Thanks to this approach, the strategy maintains a consistently low drawdown while maximizing profit opportunities.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
79 USD в месяц
110%
0
0
USD
USD
27K
EUR
EUR
88
99%
906
75%
100%
1.67
15.81
EUR
EUR
9%
1:500