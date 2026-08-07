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Сигналы / MetaTrader 4 / EU Zone Arsenal
Gjuseppe Lppolito Ippolito

EU Zone Arsenal

Gjuseppe Lppolito Ippolito
Gjuseppe Lppolito Ippolito

Gjuseppe Lppolito Ippolito

0 отзывов
Надежность
88 недель
0 / 0 USD
Копировать за 79 USD в месяц
прирост с 2024 110%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
906
Прибыльных трейдов:
683 (75.38%)
Убыточных трейдов:
223 (24.61%)
Лучший трейд:
1 290.92 EUR
Худший трейд:
-1 116.73 EUR
Общая прибыль:
35 480.12 EUR (109 614 pips)
Общий убыток:
-21 153.36 EUR (146 191 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (722.70 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 112.66 EUR (11)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.79%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
7.54
Длинных трейдов:
498 (54.97%)
Коротких трейдов:
408 (45.03%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
15.81 EUR
Средняя прибыль:
51.95 EUR
Средний убыток:
-94.86 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 508.42 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 508.42 EUR (5)
Прирост в месяц:
0.82%
Годовой прогноз:
9.89%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.60 EUR
Максимальная:
1 901.10 EUR (8.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.55% (1 901.10 EUR)
По эквити:
2.83% (774.17 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD-E 273
EURJPY-E 268
EURUSD-E 212
EURAUD-E 36
EURGBP-E 33
EURNZD-E 27
EURCHF-E 27
EURCAD-E 8
CHFJPY-E 5
GBPCAD-E 3
NZDCHF-E 3
GBPCHF-E 3
USDJPY-E 2
GBPJPY-E 2
NZDUSD-E 2
NZDCAD-E 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD-E 9.2K
EURJPY-E -1.2K
EURUSD-E 2.2K
EURAUD-E 403
EURGBP-E 1.4K
EURNZD-E 670
EURCHF-E 2.6K
EURCAD-E 262
CHFJPY-E 35
GBPCAD-E -2
NZDCHF-E 28
GBPCHF-E 19
USDJPY-E 200
GBPJPY-E 206
NZDUSD-E 58
NZDCAD-E 176
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD-E 21K
EURJPY-E -76K
EURUSD-E 7.3K
EURAUD-E 1.5K
EURGBP-E 2.1K
EURNZD-E 3K
EURCHF-E 1.6K
EURCAD-E 1K
CHFJPY-E 39
GBPCAD-E 50
NZDCHF-E 195
GBPCHF-E 171
USDJPY-E 517
GBPJPY-E 1.3K
NZDUSD-E 6
NZDCAD-E 388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 290.92 EUR
Худший трейд: -1 117 EUR
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +722.70 EUR
Макс. убыток в серии: -1 508.42 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

This Expert Advisor is designed to trade the EUR/GBP correlated currency pair by exploiting the pair's natural intraday fluctuations.

The strategy aims to capitalize on short-term price movements with a high position turnover rate.

Rather than closing losing positions, the system strategically averages entry prices around key levels to balance the overall position, creating a more achievable breakeven or profit target.
Thanks to this approach, the strategy maintains a consistently low drawdown while maximizing profit opportunities.
Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EU Zone Arsenal
79 USD в месяц
110%
0
0
USD
27K
EUR
88
99%
906
75%
100%
1.67
15.81
EUR
9%
1:500
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