- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
908
盈利交易:
685 (75.44%)
亏损交易:
223 (24.56%)
最好交易:
1 290.92 EUR
最差交易:
-1 116.73 EUR
毛利:
35 634.77 EUR (110 321 pips)
毛利亏损:
-21 153.36 EUR (146 191 pips)
最大连续赢利:
50 (722.70 EUR)
最大连续盈利:
2 112.66 EUR (11)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.02%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.62
长期交易:
498 (54.85%)
短期交易:
410 (45.15%)
利润因子:
1.68
预期回报:
15.95 EUR
平均利润:
52.02 EUR
平均损失:
-94.86 EUR
最大连续失误:
5 (-1 508.42 EUR)
最大连续亏损:
-1 508.42 EUR (5)
每月增长:
1.39%
年度预测:
16.81%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
20.60 EUR
最大值:
1 901.10 EUR (8.55%)
相对跌幅:
结余:
8.55% (1 901.10 EUR)
净值:
2.83% (774.17 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD-E
|275
|EURJPY-E
|268
|EURUSD-E
|212
|EURAUD-E
|36
|EURGBP-E
|33
|EURNZD-E
|27
|EURCHF-E
|27
|EURCAD-E
|8
|CHFJPY-E
|5
|GBPCAD-E
|3
|NZDCHF-E
|3
|GBPCHF-E
|3
|USDJPY-E
|2
|GBPJPY-E
|2
|NZDUSD-E
|2
|NZDCAD-E
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD-E
|9.4K
|EURJPY-E
|-1.2K
|EURUSD-E
|2.2K
|EURAUD-E
|403
|EURGBP-E
|1.4K
|EURNZD-E
|670
|EURCHF-E
|2.6K
|EURCAD-E
|262
|CHFJPY-E
|35
|GBPCAD-E
|-2
|NZDCHF-E
|28
|GBPCHF-E
|19
|USDJPY-E
|200
|GBPJPY-E
|206
|NZDUSD-E
|58
|NZDCAD-E
|176
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD-E
|21K
|EURJPY-E
|-76K
|EURUSD-E
|7.3K
|EURAUD-E
|1.5K
|EURGBP-E
|2.1K
|EURNZD-E
|3K
|EURCHF-E
|1.6K
|EURCAD-E
|1K
|CHFJPY-E
|39
|GBPCAD-E
|50
|NZDCHF-E
|195
|GBPCHF-E
|171
|USDJPY-E
|517
|GBPJPY-E
|1.3K
|NZDUSD-E
|6
|NZDCAD-E
|388
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 290.92 EUR
最差交易: -1 117 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +722.70 EUR
最大连续亏损: -1 508.42 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
This Expert Advisor is designed to trade the EUR/GBP correlated currency pair by exploiting the pair's natural intraday fluctuations.
The strategy aims to capitalize on short-term price movements with a high position turnover rate.
Rather than closing losing positions, the system strategically averages entry prices around key levels to balance the overall position, creating a more achievable breakeven or profit target.
Thanks to this approach, the strategy maintains a consistently low drawdown while maximizing profit opportunities.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月79 USD
111%
0
0
USD
USD
27K
EUR
EUR
89
99%
908
75%
100%
1.68
15.95
EUR
EUR
9%
1:500