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信号 / MetaTrader 4 / EU Zone Arsenal
Gjuseppe Lppolito Ippolito

EU Zone Arsenal

Gjuseppe Lppolito Ippolito
Gjuseppe Lppolito Ippolito

Gjuseppe Lppolito Ippolito

0条评论
可靠性
89
0 / 0 USD
每月复制 79 USD per 
增长自 2024 111%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
908
盈利交易:
685 (75.44%)
亏损交易:
223 (24.56%)
最好交易:
1 290.92 EUR
最差交易:
-1 116.73 EUR
毛利:
35 634.77 EUR (110 321 pips)
毛利亏损:
-21 153.36 EUR (146 191 pips)
最大连续赢利:
50 (722.70 EUR)
最大连续盈利:
2 112.66 EUR (11)
夏普比率:
0.14
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.02%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
7.62
长期交易:
498 (54.85%)
短期交易:
410 (45.15%)
利润因子:
1.68
预期回报:
15.95 EUR
平均利润:
52.02 EUR
平均损失:
-94.86 EUR
最大连续失误:
5 (-1 508.42 EUR)
最大连续亏损:
-1 508.42 EUR (5)
每月增长:
1.39%
年度预测:
16.81%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
20.60 EUR
最大值:
1 901.10 EUR (8.55%)
相对跌幅:
结余:
8.55% (1 901.10 EUR)
净值:
2.83% (774.17 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD-E 275
EURJPY-E 268
EURUSD-E 212
EURAUD-E 36
EURGBP-E 33
EURNZD-E 27
EURCHF-E 27
EURCAD-E 8
CHFJPY-E 5
GBPCAD-E 3
NZDCHF-E 3
GBPCHF-E 3
USDJPY-E 2
GBPJPY-E 2
NZDUSD-E 2
NZDCAD-E 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD-E 9.4K
EURJPY-E -1.2K
EURUSD-E 2.2K
EURAUD-E 403
EURGBP-E 1.4K
EURNZD-E 670
EURCHF-E 2.6K
EURCAD-E 262
CHFJPY-E 35
GBPCAD-E -2
NZDCHF-E 28
GBPCHF-E 19
USDJPY-E 200
GBPJPY-E 206
NZDUSD-E 58
NZDCAD-E 176
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD-E 21K
EURJPY-E -76K
EURUSD-E 7.3K
EURAUD-E 1.5K
EURGBP-E 2.1K
EURNZD-E 3K
EURCHF-E 1.6K
EURCAD-E 1K
CHFJPY-E 39
GBPCAD-E 50
NZDCHF-E 195
GBPCHF-E 171
USDJPY-E 517
GBPJPY-E 1.3K
NZDUSD-E 6
NZDCAD-E 388
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 290.92 EUR
最差交易: -1 117 EUR
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +722.70 EUR
最大连续亏损: -1 508.42 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FortunePrimeGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

This Expert Advisor is designed to trade the EUR/GBP correlated currency pair by exploiting the pair's natural intraday fluctuations.

The strategy aims to capitalize on short-term price movements with a high position turnover rate.

Rather than closing losing positions, the system strategically averages entry prices around key levels to balance the overall position, creating a more achievable breakeven or profit target.
Thanks to this approach, the strategy maintains a consistently low drawdown while maximizing profit opportunities.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
EU Zone Arsenal
每月79 USD
111%
0
0
USD
27K
EUR
89
99%
908
75%
100%
1.68
15.95
EUR
9%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载