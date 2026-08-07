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Всего трейдов:
595
Прибыльных трейдов:
238 (40.00%)
Убыточных трейдов:
357 (60.00%)
Лучший трейд:
9 304.40 EUR
Худший трейд:
-1 733.07 EUR
Общая прибыль:
61 030.17 EUR (3 157 270 pips)
Общий убыток:
-52 754.24 EUR (2 364 911 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 095.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
10 829.39 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
48.94%
Макс. загрузка депозита:
2.11%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
298 (50.08%)
Коротких трейдов:
297 (49.92%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
13.91 EUR
Средняя прибыль:
256.43 EUR
Средний убыток:
-147.77 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-4 526.22 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4 526.22 EUR (10)
Прирост в месяц:
-0.25%
Годовой прогноз:
-3.08%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.75 EUR
Максимальная:
8 406.58 EUR (35.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.82% (1 268.14 EUR)
По эквити:
1.11% (1 090.75 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|595
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|9.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|792K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9 304.40 EUR
Худший трейд: -1 733 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 095.52 EUR
Макс. убыток в серии: -4 526.22 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
A certified history of over two years on a real account. The system operates exclusively on NASDAQ CFDs. It opens a maximum of one trade per day and closes it within the same day. Stop-loss and take-profit are placed on each position, ensuring risk is always controlled.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
79 USD в месяц
92%
0
0
USD
USD
97K
EUR
EUR
124
98%
595
40%
49%
1.15
13.91
EUR
EUR
10%
1:500