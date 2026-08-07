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Сигналы / MetaTrader 4 / Nasdaq Investor
Gjuseppe Lppolito Ippolito

Nasdaq Investor

Gjuseppe Lppolito Ippolito
Gjuseppe Lppolito Ippolito

Gjuseppe Lppolito Ippolito

0 отзывов
Надежность
124 недели
0 / 0 USD
Копировать за 79 USD в месяц
прирост с 2024 92%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
595
Прибыльных трейдов:
238 (40.00%)
Убыточных трейдов:
357 (60.00%)
Лучший трейд:
9 304.40 EUR
Худший трейд:
-1 733.07 EUR
Общая прибыль:
61 030.17 EUR (3 157 270 pips)
Общий убыток:
-52 754.24 EUR (2 364 911 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 095.52 EUR)
Макс. прибыль в серии:
10 829.39 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
48.94%
Макс. загрузка депозита:
2.11%
Последний трейд:
7 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.98
Длинных трейдов:
298 (50.08%)
Коротких трейдов:
297 (49.92%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
13.91 EUR
Средняя прибыль:
256.43 EUR
Средний убыток:
-147.77 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-4 526.22 EUR)
Макс. убыток в серии:
-4 526.22 EUR (10)
Прирост в месяц:
-0.25%
Годовой прогноз:
-3.08%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
16.75 EUR
Максимальная:
8 406.58 EUR (35.64%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.82% (1 268.14 EUR)
По эквити:
1.11% (1 090.75 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 595
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC 9.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 792K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 304.40 EUR
Худший трейд: -1 733 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 095.52 EUR
Макс. убыток в серии: -4 526.22 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunePrimeGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

A certified history of over two years on a real account. The system operates exclusively on NASDAQ CFDs. It opens a maximum of one trade per day and closes it within the same day. Stop-loss and take-profit are placed on each position, ensuring risk is always controlled.
Нет отзывов
2026.08.07 08:54
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 1.16% of days out of 859 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nasdaq Investor
79 USD в месяц
92%
0
0
USD
97K
EUR
124
98%
595
40%
49%
1.15
13.91
EUR
10%
1:500
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.