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Gjuseppe Lppolito Ippolito

Nasdaq Investor

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239 (40.10%)
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357 (59.90%)
最好交易:
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最差交易:
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毛利:
61 043.35 EUR (3 157 649 pips)
毛利亏损:
-52 754.24 EUR (2 364 911 pips)
最大连续赢利:
8 (1 095.52 EUR)
最大连续盈利:
10 829.39 EUR (2)
夏普比率:
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最近交易:
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平均持有时间:
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长期交易:
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利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
255.41 EUR
平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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每月增长:
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年度预测:
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算法交易:
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最大值:
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相对跌幅:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTEC 596
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTEC 9.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTEC 793K
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2026.08.07 08:54
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