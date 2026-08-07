- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
596
盈利交易:
239 (40.10%)
亏损交易:
357 (59.90%)
最好交易:
9 304.40 EUR
最差交易:
-1 733.07 EUR
毛利:
61 043.35 EUR (3 157 649 pips)
毛利亏损:
-52 754.24 EUR (2 364 911 pips)
最大连续赢利:
8 (1 095.52 EUR)
最大连续盈利:
10 829.39 EUR (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
26.72%
最大入金加载:
2.11%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.99
长期交易:
298 (50.00%)
短期交易:
298 (50.00%)
利润因子:
1.16
预期回报:
13.91 EUR
平均利润:
255.41 EUR
平均损失:
-147.77 EUR
最大连续失误:
10 (-4 526.22 EUR)
最大连续亏损:
-4 526.22 EUR (10)
每月增长:
0.28%
年度预测:
3.40%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
16.75 EUR
最大值:
8 406.58 EUR (35.64%)
相对跌幅:
结余:
9.82% (1 268.14 EUR)
净值:
1.11% (1 090.75 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|596
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|9.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|793K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9 304.40 EUR
最差交易: -1 733 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 095.52 EUR
最大连续亏损: -4 526.22 EUR
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无数据
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交易
赢%
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PF
预期回报
提取
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每月79 USD
92%
0
0
USD
USD
97K
EUR
EUR
124
98%
596
40%
27%
1.15
13.91
EUR
EUR
10%
1:500