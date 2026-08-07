СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SpeedyGonzales
Cengiz Erkoyuncu

SpeedyGonzales

Cengiz Erkoyuncu
Cengiz Erkoyuncu

Cengiz Erkoyuncu

4.5 (9)
2 продукта 2 сигнала
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -22%
RoboForex-ECN-3
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
33 (45.20%)
Убыточных трейдов:
40 (54.79%)
Лучший трейд:
38.29 USD
Худший трейд:
-103.64 USD
Общая прибыль:
251.65 USD (4 052 pips)
Общий убыток:
-367.38 USD (6 256 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (101.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.03 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
63.99%
Макс. загрузка депозита:
32.54%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
42 (57.53%)
Коротких трейдов:
31 (42.47%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-1.59 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-9.18 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-33.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-176.78 USD (2)
Прирост в месяц:
-22.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
115.73 USD
Максимальная:
314.88 USD (45.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.67% (314.88 USD)
По эквити:
16.08% (106.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 33
USDCAD 5
EURAUD 5
USDJPY 5
USDCHF 5
GBPUSD 5
AUDUSD 5
NZDUSD 5
EURUSD 5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -61
USDCAD 4
EURAUD -11
USDJPY -12
USDCHF -12
GBPUSD -2
AUDUSD -11
NZDUSD -3
EURUSD -8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 111
USDCAD 302
EURAUD -459
USDJPY -848
USDCHF -397
GBPUSD -30
AUDUSD -391
NZDUSD -119
EURUSD -325
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.29 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +101.03 USD
Макс. убыток в серии: -33.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 176
Exness-Real17
0.33 × 414
ThreeTrader-Live
0.41 × 203
RoboForex-ECN
0.43 × 674
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 79
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live33
0.72 × 46
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live22
0.89 × 55
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
еще 74...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.10 07:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 10:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 09:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 08:54
Share of trading days is too low
2026.08.07 08:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.07 06:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 06:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 06:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.07 06:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 06:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SpeedyGonzales
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
444
USD
1
100%
73
45%
64%
0.68
-1.59
USD
45%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.