- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
33 (45.20%)
Убыточных трейдов:
40 (54.79%)
Лучший трейд:
38.29 USD
Худший трейд:
-103.64 USD
Общая прибыль:
251.65 USD (4 052 pips)
Общий убыток:
-367.38 USD (6 256 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (101.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.03 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.10
Торговая активность:
63.99%
Макс. загрузка депозита:
32.54%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
81
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
42 (57.53%)
Коротких трейдов:
31 (42.47%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-1.59 USD
Средняя прибыль:
7.63 USD
Средний убыток:
-9.18 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-33.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-176.78 USD (2)
Прирост в месяц:
-22.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
115.73 USD
Максимальная:
314.88 USD (45.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.67% (314.88 USD)
По эквити:
16.08% (106.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|USDCAD
|5
|EURAUD
|5
|USDJPY
|5
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|5
|AUDUSD
|5
|NZDUSD
|5
|EURUSD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-61
|USDCAD
|4
|EURAUD
|-11
|USDJPY
|-12
|USDCHF
|-12
|GBPUSD
|-2
|AUDUSD
|-11
|NZDUSD
|-3
|EURUSD
|-8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|111
|USDCAD
|302
|EURAUD
|-459
|USDJPY
|-848
|USDCHF
|-397
|GBPUSD
|-30
|AUDUSD
|-391
|NZDUSD
|-119
|EURUSD
|-325
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.29 USD
Худший трейд: -104 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +101.03 USD
Макс. убыток в серии: -33.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
TitanFX-06
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 176
|
Exness-Real17
|0.33 × 414
|
ThreeTrader-Live
|0.41 × 203
|
RoboForex-ECN
|0.43 × 674
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 79
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live33
|0.72 × 46
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
VantageInternational-Live 14
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live22
|0.89 × 55
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-22%
0
0
USD
USD
444
USD
USD
1
100%
73
45%
64%
0.68
-1.59
USD
USD
45%
1:500