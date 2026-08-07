Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 EGlobalTrade-Classic3 0.00 × 2 FXOpenEU-ECN Live Server 0.00 × 1 EightcapLtd-Real-3 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.06 × 16 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.21 × 627 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.22 × 1415 TitanFX-06 0.25 × 4 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 278 ICMarketsSC-Live11 0.31 × 176 Exness-Real17 0.33 × 414 ThreeTrader-Live 0.41 × 203 RoboForex-ECN 0.43 × 674 GoMarkets-Real 10 0.47 × 34 ICMarketsSC-Live19 0.57 × 79 FusionMarkets-Live 0.70 × 828 ICMarketsSC-Live33 0.72 × 46 AxioryAsia-06Live 0.75 × 562 Alpari-Pro.ECN2 0.77 × 137 VantageInternational-Live 14 0.83 × 12 ICMarketsSC-Live22 0.89 × 55 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 Exness-Real29 1.00 × 1 еще 74... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика