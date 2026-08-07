- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
89
盈利交易:
38 (42.69%)
亏损交易:
51 (57.30%)
最好交易:
38.29 USD
最差交易:
-103.64 USD
毛利:
260.43 USD (4 894 pips)
毛利亏损:
-382.75 USD (8 104 pips)
最大连续赢利:
9 (101.03 USD)
最大连续盈利:
101.03 USD (9)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
81.36%
最大入金加载:
32.54%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
97
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.38
长期交易:
50 (56.18%)
短期交易:
39 (43.82%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-1.37 USD
平均利润:
6.85 USD
平均损失:
-7.50 USD
最大连续失误:
15 (-33.29 USD)
最大连续亏损:
-176.78 USD (2)
每月增长:
-23.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
124.78 USD
最大值:
323.93 USD (47.14%)
相对跌幅:
结余:
45.80% (323.93 USD)
净值:
16.08% (106.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|USDCAD
|7
|EURAUD
|7
|USDJPY
|7
|USDCHF
|7
|GBPUSD
|7
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|7
|EURUSD
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-61
|USDCAD
|3
|EURAUD
|-19
|USDJPY
|-12
|USDCHF
|-8
|GBPUSD
|-3
|AUDUSD
|-16
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|-8
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|111
|USDCAD
|164
|EURAUD
|-1.6K
|USDJPY
|-783
|USDCHF
|-79
|GBPUSD
|-133
|AUDUSD
|-876
|NZDUSD
|341
|EURUSD
|-344
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.29 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +101.03 USD
最大连续亏损: -33.29 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
FXOpenEU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
TitanFX-06
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 176
|
Exness-Real17
|0.33 × 414
|
ThreeTrader-Live
|0.41 × 203
|
RoboForex-ECN
|0.43 × 674
|
GoMarkets-Real 10
|0.47 × 34
|
ICMarketsSC-Live19
|0.57 × 79
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
ICMarketsSC-Live33
|0.72 × 46
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
VantageInternational-Live 14
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live22
|0.88 × 58
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-23%
0
0
USD
USD
438
USD
USD
1
100%
89
42%
81%
0.68
-1.37
USD
USD
46%
1:500