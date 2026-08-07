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Cengiz Erkoyuncu

SpeedyGonzales

Cengiz Erkoyuncu
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交易:
89
盈利交易:
38 (42.69%)
亏损交易:
51 (57.30%)
最好交易:
38.29 USD
最差交易:
-103.64 USD
毛利:
260.43 USD (4 894 pips)
毛利亏损:
-382.75 USD (8 104 pips)
最大连续赢利:
9 (101.03 USD)
最大连续盈利:
101.03 USD (9)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
81.36%
最大入金加载:
32.54%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
97
平均持有时间:
9 小时
采收率:
-0.38
长期交易:
50 (56.18%)
短期交易:
39 (43.82%)
利润因子:
0.68
预期回报:
-1.37 USD
平均利润:
6.85 USD
平均损失:
-7.50 USD
最大连续失误:
15 (-33.29 USD)
最大连续亏损:
-176.78 USD (2)
每月增长:
-23.25%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
124.78 USD
最大值:
323.93 USD (47.14%)
相对跌幅:
结余:
45.80% (323.93 USD)
净值:
16.08% (106.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 33
USDCAD 7
EURAUD 7
USDJPY 7
USDCHF 7
GBPUSD 7
AUDUSD 7
NZDUSD 7
EURUSD 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -61
USDCAD 3
EURAUD -19
USDJPY -12
USDCHF -8
GBPUSD -3
AUDUSD -16
NZDUSD 2
EURUSD -8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 111
USDCAD 164
EURAUD -1.6K
USDJPY -783
USDCHF -79
GBPUSD -133
AUDUSD -876
NZDUSD 341
EURUSD -344
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
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最好交易: +38.29 USD
最差交易: -104 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +101.03 USD
最大连续亏损: -33.29 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
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TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
FXOpenEU-ECN Live Server
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
TitanFX-06
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 176
Exness-Real17
0.33 × 414
ThreeTrader-Live
0.41 × 203
RoboForex-ECN
0.43 × 674
GoMarkets-Real 10
0.47 × 34
ICMarketsSC-Live19
0.57 × 79
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
ICMarketsSC-Live33
0.72 × 46
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live22
0.88 × 58
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
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2026.08.10 07:18
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 10:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 09:55
High risk of negative slippage when copying deals
2026.08.07 08:54
Share of trading days is too low
2026.08.07 08:54
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.07 06:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 06:54
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 06:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.07 06:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 06:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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交易
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SpeedyGonzales
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438
USD
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89
42%
81%
0.68
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USD
46%
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