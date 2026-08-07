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Сигналы / MetaTrader 5 / Letme strategy
Yun Zou

Letme strategy

Yun Zou
Yun Zou

Yun Zou

1 тема
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 99%
FxPro-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 193
Прибыльных трейдов:
818 (68.56%)
Убыточных трейдов:
375 (31.43%)
Лучший трейд:
635.70 USD
Худший трейд:
-428.10 USD
Общая прибыль:
28 621.44 USD (592 532 pips)
Общий убыток:
-13 979.59 USD (274 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 386.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 386.84 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
17.79%
Макс. загрузка депозита:
0.77%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
180
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.12
Длинных трейдов:
680 (57.00%)
Коротких трейдов:
513 (43.00%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
12.27 USD
Средняя прибыль:
34.99 USD
Средний убыток:
-37.28 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-255.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 643.80 USD (6)
Прирост в месяц:
25.64%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 393.25 USD (14.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.97% (2 393.25 USD)
По эквити:
0.87% (323.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 1193
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 15K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 318K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +635.70 USD
Худший трейд: -428 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 386.84 USD
Макс. убыток в серии: -255.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

一个稳定盈利的趋势跟踪策略
Нет отзывов
2026.08.07 05:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Letme strategy
99 USD в месяц
99%
0
0
USD
36K
USD
10
99%
1 193
68%
18%
2.04
12.27
USD
10%
1:500
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