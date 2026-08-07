- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 193
Прибыльных трейдов:
818 (68.56%)
Убыточных трейдов:
375 (31.43%)
Лучший трейд:
635.70 USD
Худший трейд:
-428.10 USD
Общая прибыль:
28 621.44 USD (592 532 pips)
Общий убыток:
-13 979.59 USD (274 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 386.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 386.84 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
17.79%
Макс. загрузка депозита:
0.77%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
180
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.12
Длинных трейдов:
680 (57.00%)
Коротких трейдов:
513 (43.00%)
Профит фактор:
2.05
Мат. ожидание:
12.27 USD
Средняя прибыль:
34.99 USD
Средний убыток:
-37.28 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-255.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 643.80 USD (6)
Прирост в месяц:
25.64%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 393.25 USD (14.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.97% (2 393.25 USD)
По эквити:
0.87% (323.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|1193
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|318K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +635.70 USD
Худший трейд: -428 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +1 386.84 USD
Макс. убыток в серии: -255.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FxPro-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
一个稳定盈利的趋势跟踪策略
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
99%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
10
99%
1 193
68%
18%
2.04
12.27
USD
USD
10%
1:500