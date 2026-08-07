- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 287
盈利交易:
885 (68.76%)
亏损交易:
402 (31.24%)
最好交易:
635.70 USD
最差交易:
-428.10 USD
毛利:
30 084.15 USD (625 167 pips)
毛利亏损:
-15 293.11 USD (314 405 pips)
最大连续赢利:
17 (352.32 USD)
最大连续盈利:
1 386.84 USD (16)
夏普比率:
0.19
交易活动:
32.25%
最大入金加载:
0.96%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
208
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
6.18
长期交易:
728 (56.57%)
短期交易:
559 (43.43%)
利润因子:
1.97
预期回报:
11.49 USD
平均利润:
33.99 USD
平均损失:
-38.04 USD
最大连续失误:
10 (-255.24 USD)
最大连续亏损:
-1 643.80 USD (6)
每月增长:
21.46%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 393.25 USD (14.89%)
相对跌幅:
结余:
9.97% (2 393.25 USD)
净值:
1.54% (557.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|1287
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|15K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|311K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +635.70 USD
最差交易: -428 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +352.32 USD
最大连续亏损: -255.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
一个稳定盈利的趋势跟踪策略
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
100%
0
0
USD
USD
36K
USD
USD
10
99%
1 287
68%
32%
1.96
11.49
USD
USD
10%
1:500