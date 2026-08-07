- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
8 (57.14%)
Убыточных трейдов:
6 (42.86%)
Лучший трейд:
299.40 USD
Худший трейд:
-402.80 USD
Общая прибыль:
1 205.45 USD (19 805 pips)
Общий убыток:
-1 010.79 USD (11 959 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (806.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
806.60 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
63.40%
Макс. загрузка депозита:
6.05%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.27
Длинных трейдов:
12 (85.71%)
Коротких трейдов:
2 (14.29%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
13.90 USD
Средняя прибыль:
150.68 USD
Средний убыток:
-168.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-717.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-717.80 USD (3)
Прирост в месяц:
-6.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.84 USD
Максимальная:
717.80 USD (21.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.04% (717.80 USD)
По эквити:
16.82% (354.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|195
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +299.40 USD
Худший трейд: -403 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +806.60 USD
Макс. убыток в серии: -717.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
InstaFinance-UK.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
35 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
1
0%
14
57%
63%
1.19
13.90
USD
USD
34%
1:500