СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / HSF3
Faisal St

HSF3

Faisal St
Faisal St

Faisal St

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2026 -6%
Headway-Real
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
8 (57.14%)
Убыточных трейдов:
6 (42.86%)
Лучший трейд:
299.40 USD
Худший трейд:
-402.80 USD
Общая прибыль:
1 205.45 USD (19 805 pips)
Общий убыток:
-1 010.79 USD (11 959 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (806.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
806.60 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
63.40%
Макс. загрузка депозита:
6.05%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
0.27
Длинных трейдов:
12 (85.71%)
Коротких трейдов:
2 (14.29%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
13.90 USD
Средняя прибыль:
150.68 USD
Средний убыток:
-168.47 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-717.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-717.80 USD (3)
Прирост в месяц:
-6.42%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.84 USD
Максимальная:
717.80 USD (21.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.04% (717.80 USD)
По эквити:
16.82% (354.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 195
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +299.40 USD
Худший трейд: -403 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +806.60 USD
Макс. убыток в серии: -717.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 1
InstaFinance-UK.com
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live4
4.07 × 54
ICMarketsSC-Live16
4.17 × 6
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
TradingProInternational-Live
7.50 × 54
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
TradeMaxGlobal-Live5
8.06 × 82
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Aiprime-Live
10.29 × 52
BlackBullMarkets-Live
10.32 × 316
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
17.44 × 184
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
еще 5...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.07 09:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 06:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.08.07 03:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.08.07 03:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 03:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HSF3
35 USD в месяц
-6%
0
0
USD
1.5K
USD
1
0%
14
57%
63%
1.19
13.90
USD
34%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.