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信号 / MetaTrader 4 / HSF3
Faisal St

HSF3

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增长自 2026 -50%
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  • 提取
交易:
19
盈利交易:
9 (47.36%)
亏损交易:
10 (52.63%)
最好交易:
299.40 USD
最差交易:
-402.80 USD
毛利:
1 302.75 USD (20 777 pips)
毛利亏损:
-1 808.39 USD (19 933 pips)
最大连续赢利:
4 (806.60 USD)
最大连续盈利:
806.60 USD (4)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
52.10%
最大入金加载:
11.64%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.39
长期交易:
15 (78.95%)
短期交易:
4 (21.05%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-26.61 USD
平均利润:
144.75 USD
平均损失:
-180.84 USD
最大连续失误:
3 (-717.80 USD)
最大连续亏损:
-717.80 USD (3)
每月增长:
-49.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
505.64 USD
最大值:
1 289.40 USD (37.83%)
相对跌幅:
结余:
61.14% (1 289.40 USD)
净值:
16.82% (354.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -506
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 844
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +299.40 USD
最差交易: -403 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +806.60 USD
最大连续亏损: -717.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
InstaFinance-Europe.com
0.00 × 1
FPTradingLLC-Live4
4.07 × 54
ICMarketsSC-Live16
4.17 × 6
InstaFinance-UK.com
4.50 × 2
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
TradingProInternational-Live
7.50 × 54
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
TradeMaxGlobal-Live5
8.06 × 82
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
Aiprime-Live
10.29 × 52
BlackBullMarkets-Live
10.32 × 316
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
17.44 × 184
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
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没有评论
2026.08.12 12:39
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.07 09:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.07 06:54
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.08.07 03:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.08.07 03:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.07 03:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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