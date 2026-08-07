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- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
9 (47.36%)
亏损交易:
10 (52.63%)
最好交易:
299.40 USD
最差交易:
-402.80 USD
毛利:
1 302.75 USD (20 777 pips)
毛利亏损:
-1 808.39 USD (19 933 pips)
最大连续赢利:
4 (806.60 USD)
最大连续盈利:
806.60 USD (4)
夏普比率:
-0.13
交易活动:
52.10%
最大入金加载:
11.64%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.39
长期交易:
15 (78.95%)
短期交易:
4 (21.05%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-26.61 USD
平均利润:
144.75 USD
平均损失:
-180.84 USD
最大连续失误:
3 (-717.80 USD)
最大连续亏损:
-717.80 USD (3)
每月增长:
-49.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
505.64 USD
最大值:
1 289.40 USD (37.83%)
相对跌幅:
结余:
61.14% (1 289.40 USD)
净值:
16.82% (354.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-506
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|844
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +299.40 USD
最差交易: -403 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +806.60 USD
最大连续亏损: -717.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
InstaFinance-Europe.com
|0.00 × 1
|
FPTradingLLC-Live4
|4.07 × 54
|
ICMarketsSC-Live16
|4.17 × 6
|
InstaFinance-UK.com
|4.50 × 2
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
TradingProInternational-Live
|7.50 × 54
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.06 × 82
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
Aiprime-Live
|10.29 × 52
|
BlackBullMarkets-Live
|10.32 × 316
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live17
|17.44 × 184
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
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