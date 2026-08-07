- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
359
Прибыльных трейдов:
212 (59.05%)
Убыточных трейдов:
147 (40.95%)
Лучший трейд:
161.15 USD
Худший трейд:
-105.95 USD
Общая прибыль:
3 598.74 USD (369 794 pips)
Общий убыток:
-3 432.97 USD (334 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (412.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
412.64 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
73.87%
Макс. загрузка депозита:
18.91%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
267 (74.37%)
Коротких трейдов:
92 (25.63%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
16.98 USD
Средний убыток:
-23.35 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-150.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-255.81 USD (3)
Прирост в месяц:
5.73%
Годовой прогноз:
69.51%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153.50 USD
Максимальная:
633.56 USD (81.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.08% (633.61 USD)
По эквити:
1.71% (14.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|164
|US30
|152
|GER40
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|157
|US30
|52
|GER40
|-44
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|29K
|US30
|10K
|GER40
|-3.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +161.15 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +412.64 USD
Макс. убыток в серии: -150.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneEU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
USD
811
USD
USD
75
98%
359
59%
74%
1.04
0.46
USD
USD
57%
1:30