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Botond Ratonyi

Advanced Index Trader Live

Botond Ratonyi
Botond Ratonyi

Botond Ratonyi

4.1 (34)
19 продуктов 8 сигналов 3 комментария
0 отзывов
Надежность
75 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 45%
PepperstoneEU-Live
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
359
Прибыльных трейдов:
212 (59.05%)
Убыточных трейдов:
147 (40.95%)
Лучший трейд:
161.15 USD
Худший трейд:
-105.95 USD
Общая прибыль:
3 598.74 USD (369 794 pips)
Общий убыток:
-3 432.97 USD (334 044 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (412.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
412.64 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
73.87%
Макс. загрузка депозита:
18.91%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.26
Длинных трейдов:
267 (74.37%)
Коротких трейдов:
92 (25.63%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
16.98 USD
Средний убыток:
-23.35 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-150.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-255.81 USD (3)
Прирост в месяц:
5.73%
Годовой прогноз:
69.51%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
153.50 USD
Максимальная:
633.56 USD (81.22%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.08% (633.61 USD)
По эквити:
1.71% (14.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 164
US30 152
GER40 43
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 157
US30 52
GER40 -44
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 29K
US30 10K
GER40 -3.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +161.15 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +412.64 USD
Макс. убыток в серии: -150.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PepperstoneEU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 02:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.39% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 02:52
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Advanced Index Trader Live
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
811
USD
75
98%
359
59%
74%
1.04
0.46
USD
57%
1:30
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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