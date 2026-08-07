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Botond Ratonyi

Advanced Index Trader Live

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4.1 (34)
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交易:
361
盈利交易:
212 (58.72%)
亏损交易:
149 (41.27%)
最好交易:
161.15 USD
最差交易:
-105.95 USD
毛利:
3 598.74 USD (369 794 pips)
毛利亏损:
-3 456.15 USD (336 210 pips)
最大连续赢利:
9 (412.64 USD)
最大连续盈利:
412.64 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
60.57%
最大入金加载:
34.22%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.23
长期交易:
268 (74.24%)
短期交易:
93 (25.76%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.39 USD
平均利润:
16.98 USD
平均损失:
-23.20 USD
最大连续失误:
6 (-150.75 USD)
最大连续亏损:
-255.81 USD (3)
每月增长:
2.71%
年度预测:
32.83%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
153.50 USD
最大值:
633.56 USD (81.22%)
相对跌幅:
结余:
57.08% (633.61 USD)
净值:
1.71% (14.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 164
US30 153
GER40 44
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 157
US30 40
GER40 -55
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 29K
US30 9.3K
GER40 -4.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +161.15 USD
最差交易: -106 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +412.64 USD
最大连续亏损: -150.75 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PepperstoneEU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.07 02:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.39% of days out of 515 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 02:52
A large drawdown may occur on the account again
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