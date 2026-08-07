- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
361
盈利交易:
212 (58.72%)
亏损交易:
149 (41.27%)
最好交易:
161.15 USD
最差交易:
-105.95 USD
毛利:
3 598.74 USD (369 794 pips)
毛利亏损:
-3 456.15 USD (336 210 pips)
最大连续赢利:
9 (412.64 USD)
最大连续盈利:
412.64 USD (9)
夏普比率:
0.05
交易活动:
60.57%
最大入金加载:
34.22%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.23
长期交易:
268 (74.24%)
短期交易:
93 (25.76%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.39 USD
平均利润:
16.98 USD
平均损失:
-23.20 USD
最大连续失误:
6 (-150.75 USD)
最大连续亏损:
-255.81 USD (3)
每月增长:
2.71%
年度预测:
32.83%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
153.50 USD
最大值:
633.56 USD (81.22%)
相对跌幅:
结余:
57.08% (633.61 USD)
净值:
1.71% (14.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|164
|US30
|153
|GER40
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|157
|US30
|40
|GER40
|-55
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|29K
|US30
|9.3K
|GER40
|-4.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +161.15 USD
最差交易: -106 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +412.64 USD
最大连续亏损: -150.75 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
41%
0
0
USD
USD
787
USD
USD
75
98%
361
58%
61%
1.04
0.39
USD
USD
57%
1:30