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Сигналы / MetaTrader 4 / Samuel
Willy Dharma Yesaya

Samuel

Willy Dharma Yesaya
Willy Dharma Yesaya

Willy Dharma Yesaya

0 отзывов
70 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -18%
CMCMarkets1-Singapore
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 332
Прибыльных трейдов:
3 412 (78.76%)
Убыточных трейдов:
920 (21.24%)
Лучший трейд:
1 598.93 SGD
Худший трейд:
-1 250.97 SGD
Общая прибыль:
83 927.09 SGD (386 184 pips)
Общий убыток:
-55 444.05 SGD (289 727 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (1 367.89 SGD)
Макс. прибыль в серии:
4 376.29 SGD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.10%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
474
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.27
Длинных трейдов:
2 178 (50.28%)
Коротких трейдов:
2 154 (49.72%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
6.58 SGD
Средняя прибыль:
24.60 SGD
Средний убыток:
-60.27 SGD
Макс. серия проигрышей:
19 (-2 077.98 SGD)
Макс. убыток в серии:
-3 806.02 SGD (7)
Прирост в месяц:
2.13%
Годовой прогноз:
25.84%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 564.07 SGD
Максимальная:
6 674.71 SGD (39.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.06% (6 674.71 SGD)
По эквити:
3.42% (48 346.56 SGD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP.r 2483
GBPJPY.r 548
GBPJPY.p 398
EURUSD.r 219
AUDCAD.r 205
GBPUSD.r 114
GBPUSD.p 99
EURUSD.p 95
AUDCAD.p 91
NZDCHF.r 45
NZDCHF.p 35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP.r -2.3K
GBPJPY.r 4.9K
GBPJPY.p 7.1K
EURUSD.r 2.6K
AUDCAD.r 1.8K
GBPUSD.r 2.2K
GBPUSD.p 1.7K
EURUSD.p 1.4K
AUDCAD.p 966
NZDCHF.r 904
NZDCHF.p 942
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP.r 30K
GBPJPY.r 16K
GBPJPY.p 6.9K
EURUSD.r 11K
AUDCAD.r 9K
GBPUSD.r 8K
GBPUSD.p 4.2K
EURUSD.p 2.9K
AUDCAD.p 2.3K
NZDCHF.r 3.4K
NZDCHF.p 2.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 598.93 SGD
Худший трейд: -1 251 SGD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 367.89 SGD
Макс. убыток в серии: -2 077.98 SGD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Singapore" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 19:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 01:52
No swaps are charged on the signal account
2026.08.07 01:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Samuel
30 USD в месяц
-18%
0
0
USD
1.4M
SGD
70
86%
4 332
78%
100%
1.51
6.58
SGD
39%
1:100
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