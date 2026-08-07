- Прирост
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Всего трейдов:
4 332
Прибыльных трейдов:
3 412 (78.76%)
Убыточных трейдов:
920 (21.24%)
Лучший трейд:
1 598.93 SGD
Худший трейд:
-1 250.97 SGD
Общая прибыль:
83 927.09 SGD (386 184 pips)
Общий убыток:
-55 444.05 SGD (289 727 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (1 367.89 SGD)
Макс. прибыль в серии:
4 376.29 SGD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.10%
Последний трейд:
19 минут
Трейдов в неделю:
474
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
4.27
Длинных трейдов:
2 178 (50.28%)
Коротких трейдов:
2 154 (49.72%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
6.58 SGD
Средняя прибыль:
24.60 SGD
Средний убыток:
-60.27 SGD
Макс. серия проигрышей:
19 (-2 077.98 SGD)
Макс. убыток в серии:
-3 806.02 SGD (7)
Прирост в месяц:
2.13%
Годовой прогноз:
25.84%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 564.07 SGD
Максимальная:
6 674.71 SGD (39.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
39.06% (6 674.71 SGD)
По эквити:
3.42% (48 346.56 SGD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP.r
|2483
|GBPJPY.r
|548
|GBPJPY.p
|398
|EURUSD.r
|219
|AUDCAD.r
|205
|GBPUSD.r
|114
|GBPUSD.p
|99
|EURUSD.p
|95
|AUDCAD.p
|91
|NZDCHF.r
|45
|NZDCHF.p
|35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP.r
|-2.3K
|GBPJPY.r
|4.9K
|GBPJPY.p
|7.1K
|EURUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|GBPUSD.r
|2.2K
|GBPUSD.p
|1.7K
|EURUSD.p
|1.4K
|AUDCAD.p
|966
|NZDCHF.r
|904
|NZDCHF.p
|942
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP.r
|30K
|GBPJPY.r
|16K
|GBPJPY.p
|6.9K
|EURUSD.r
|11K
|AUDCAD.r
|9K
|GBPUSD.r
|8K
|GBPUSD.p
|4.2K
|EURUSD.p
|2.9K
|AUDCAD.p
|2.3K
|NZDCHF.r
|3.4K
|NZDCHF.p
|2.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 598.93 SGD
Худший трейд: -1 251 SGD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 367.89 SGD
Макс. убыток в серии: -2 077.98 SGD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CMCMarkets1-Singapore" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-18%
0
0
USD
USD
1.4M
SGD
SGD
70
86%
4 332
78%
100%
1.51
6.58
SGD
SGD
39%
1:100