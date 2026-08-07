- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 441
盈利交易:
3 495 (78.69%)
亏损交易:
946 (21.30%)
最好交易:
1 598.93 SGD
最差交易:
-1 250.97 SGD
毛利:
90 024.01 SGD (397 831 pips)
毛利亏损:
-59 023.80 SGD (301 181 pips)
最大连续赢利:
58 (1 367.89 SGD)
最大连续盈利:
4 376.29 SGD (22)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.01%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
377
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.64
长期交易:
2 212 (49.81%)
短期交易:
2 229 (50.19%)
利润因子:
1.53
预期回报:
6.98 SGD
平均利润:
25.76 SGD
平均损失:
-62.39 SGD
最大连续失误:
19 (-2 077.98 SGD)
最大连续亏损:
-3 806.02 SGD (7)
每月增长:
2.23%
年度预测:
27.12%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
4 564.07 SGD
最大值:
6 674.71 SGD (39.01%)
相对跌幅:
结余:
39.06% (6 674.71 SGD)
净值:
3.50% (49 463.69 SGD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP.r
|2483
|GBPJPY.r
|548
|GBPJPY.p
|457
|EURUSD.r
|219
|AUDCAD.r
|205
|GBPUSD.p
|119
|GBPUSD.r
|114
|AUDCAD.p
|103
|EURUSD.p
|101
|NZDCHF.p
|47
|NZDCHF.r
|45
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP.r
|-2.3K
|GBPJPY.r
|4.9K
|GBPJPY.p
|7.9K
|EURUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|GBPUSD.p
|2.2K
|GBPUSD.r
|2.2K
|AUDCAD.p
|1.1K
|EURUSD.p
|1.6K
|NZDCHF.p
|1.2K
|NZDCHF.r
|904
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP.r
|30K
|GBPJPY.r
|16K
|GBPJPY.p
|4K
|EURUSD.r
|11K
|AUDCAD.r
|9K
|GBPUSD.p
|5.4K
|GBPUSD.r
|8K
|AUDCAD.p
|2.9K
|EURUSD.p
|3.4K
|NZDCHF.p
|3.6K
|NZDCHF.r
|3.4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 598.93 SGD
最差交易: -1 251 SGD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 367.89 SGD
最大连续亏损: -2 077.98 SGD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Singapore 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-17%
0
0
USD
USD
1.4M
SGD
SGD
71
86%
4 441
78%
100%
1.52
6.98
SGD
SGD
39%
1:100