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Willy Dharma Yesaya

Samuel

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交易:
4 441
盈利交易:
3 495 (78.69%)
亏损交易:
946 (21.30%)
最好交易:
1 598.93 SGD
最差交易:
-1 250.97 SGD
毛利:
90 024.01 SGD (397 831 pips)
毛利亏损:
-59 023.80 SGD (301 181 pips)
最大连续赢利:
58 (1 367.89 SGD)
最大连续盈利:
4 376.29 SGD (22)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
14.01%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
377
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.64
长期交易:
2 212 (49.81%)
短期交易:
2 229 (50.19%)
利润因子:
1.53
预期回报:
6.98 SGD
平均利润:
25.76 SGD
平均损失:
-62.39 SGD
最大连续失误:
19 (-2 077.98 SGD)
最大连续亏损:
-3 806.02 SGD (7)
每月增长:
2.23%
年度预测:
27.12%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
4 564.07 SGD
最大值:
6 674.71 SGD (39.01%)
相对跌幅:
结余:
39.06% (6 674.71 SGD)
净值:
3.50% (49 463.69 SGD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURGBP.r 2483
GBPJPY.r 548
GBPJPY.p 457
EURUSD.r 219
AUDCAD.r 205
GBPUSD.p 119
GBPUSD.r 114
AUDCAD.p 103
EURUSD.p 101
NZDCHF.p 47
NZDCHF.r 45
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURGBP.r -2.3K
GBPJPY.r 4.9K
GBPJPY.p 7.9K
EURUSD.r 2.6K
AUDCAD.r 1.8K
GBPUSD.p 2.2K
GBPUSD.r 2.2K
AUDCAD.p 1.1K
EURUSD.p 1.6K
NZDCHF.p 1.2K
NZDCHF.r 904
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURGBP.r 30K
GBPJPY.r 16K
GBPJPY.p 4K
EURUSD.r 11K
AUDCAD.r 9K
GBPUSD.p 5.4K
GBPUSD.r 8K
AUDCAD.p 2.9K
EURUSD.p 3.4K
NZDCHF.p 3.6K
NZDCHF.r 3.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
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最好交易: +1 598.93 SGD
最差交易: -1 251 SGD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 367.89 SGD
最大连续亏损: -2 077.98 SGD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Singapore 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.10 19:22
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 01:52
No swaps are charged on the signal account
2026.08.07 01:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
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