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Сигналы / MetaTrader 5 / T7Invest
Jose Teixeira Lopes

T7Invest

Jose Teixeira Lopes
Jose Teixeira Lopes

Jose Teixeira Lopes

0 отзывов
Надежность
136 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
0%
ActivTradesCorp-Server
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
92 (97.87%)
Убыточных трейдов:
2 (2.13%)
Лучший трейд:
87.43 USD
Худший трейд:
-94.53 USD
Общая прибыль:
948.47 USD (180 643 pips)
Общий убыток:
-155.60 USD (25 348 pips)
Макс. серия выигрышей:
88 (810.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
810.48 USD (88)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.17%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
30 дней
Фактор восстановления:
5.10
Длинных трейдов:
43 (45.74%)
Коротких трейдов:
51 (54.26%)
Профит фактор:
6.10
Мат. ожидание:
8.43 USD
Средняя прибыль:
10.31 USD
Средний убыток:
-77.80 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-155.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-155.60 USD (2)
Прирост в месяц:
4.36%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
155.60 USD (8.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
21.10% (388.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSD 12
EURUSD 8
USDCAD 8
GBPUSD 7
EURGBP 7
USDCHF 6
GBPAUD 6
Bra50 6
EURAUD 5
EURCHF 5
GBPCHF 4
EURNZD 4
EURCAD 4
UsaInd 3
GBPCAD 2
USDJPY 2
Bra50Feb24 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
Bra50Feb26 1
Bra50Apr26 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSD 80
EURUSD 61
USDCAD 59
GBPUSD 48
EURGBP 33
USDCHF 50
GBPAUD 43
Bra50 195
EURAUD 26
EURCHF 35
GBPCHF 124
EURNZD 40
EURCAD 27
UsaInd 59
GBPCAD 18
USDJPY 23
Bra50Feb24 3
EURJPY 9
GBPJPY 15
Bra50Feb26 -95
Bra50Apr26 -61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSD 8K
EURUSD 6.2K
USDCAD 7.1K
GBPUSD 5.5K
EURGBP 2.1K
USDCHF 4.3K
GBPAUD 6.8K
Bra50 -2.1K
EURAUD 3.7K
EURCHF 2.8K
GBPCHF 1.8K
EURNZD 6.5K
EURCAD 3.8K
UsaInd 106K
GBPCAD 2.6K
USDJPY 2.2K
Bra50Feb24 732
EURJPY 1.4K
GBPJPY 2.3K
Bra50Feb26 -12K
Bra50Apr26 -3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +87.43 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 88
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +810.48 USD
Макс. убыток в серии: -155.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesCorp-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-MT5
0.00 × 4
StriforSVG-Live
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 243
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
SMCapitalMarkets-Live2
0.33 × 6
AdmiralMarkets-Live
0.46 × 82
TickmillUK-Live
0.50 × 8
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 20
ICMarkets-MT5
0.99 × 184
Exness-MT5Real
1.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
1.22 × 9
ActivTradesCorp-Server
1.27 × 33438
ActivTradesMarkets-Server
1.35 × 48
GOMarketsMU-Live
1.74 × 39
ValutradesSeychelles-Live
1.83 × 6
GBEbrokers-LIVE
2.13 × 8
RoboForex-Pro
2.44 × 75
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 4
Eightcap-Live
2.63 × 19
еще 11...
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long-term positions and transactions
Нет отзывов
2026.08.06 23:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.06 23:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 23:51
Trading operations on the account were performed for only 82 days. This comprises 8.63% of days out of the 950 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 22:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 22:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
T7Invest
50 USD в месяц
0%
0
0
USD
1.8K
USD
136
0%
94
97%
100%
6.09
8.43
USD
21%
1:200
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