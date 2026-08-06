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Всего трейдов:
94
Прибыльных трейдов:
92 (97.87%)
Убыточных трейдов:
2 (2.13%)
Лучший трейд:
87.43 USD
Худший трейд:
-94.53 USD
Общая прибыль:
948.47 USD (180 643 pips)
Общий убыток:
-155.60 USD (25 348 pips)
Макс. серия выигрышей:
88 (810.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
810.48 USD (88)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.17%
Последний трейд:
5 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
30 дней
Фактор восстановления:
5.10
Длинных трейдов:
43 (45.74%)
Коротких трейдов:
51 (54.26%)
Профит фактор:
6.10
Мат. ожидание:
8.43 USD
Средняя прибыль:
10.31 USD
Средний убыток:
-77.80 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-155.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-155.60 USD (2)
Прирост в месяц:
4.36%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
155.60 USD (8.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
21.10% (388.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|12
|EURUSD
|8
|USDCAD
|8
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|7
|USDCHF
|6
|GBPAUD
|6
|Bra50
|6
|EURAUD
|5
|EURCHF
|5
|GBPCHF
|4
|EURNZD
|4
|EURCAD
|4
|UsaInd
|3
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|2
|Bra50Feb24
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|Bra50Feb26
|1
|Bra50Apr26
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD
|80
|EURUSD
|61
|USDCAD
|59
|GBPUSD
|48
|EURGBP
|33
|USDCHF
|50
|GBPAUD
|43
|Bra50
|195
|EURAUD
|26
|EURCHF
|35
|GBPCHF
|124
|EURNZD
|40
|EURCAD
|27
|UsaInd
|59
|GBPCAD
|18
|USDJPY
|23
|Bra50Feb24
|3
|EURJPY
|9
|GBPJPY
|15
|Bra50Feb26
|-95
|Bra50Apr26
|-61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD
|8K
|EURUSD
|6.2K
|USDCAD
|7.1K
|GBPUSD
|5.5K
|EURGBP
|2.1K
|USDCHF
|4.3K
|GBPAUD
|6.8K
|Bra50
|-2.1K
|EURAUD
|3.7K
|EURCHF
|2.8K
|GBPCHF
|1.8K
|EURNZD
|6.5K
|EURCAD
|3.8K
|UsaInd
|106K
|GBPCAD
|2.6K
|USDJPY
|2.2K
|Bra50Feb24
|732
|EURJPY
|1.4K
|GBPJPY
|2.3K
|Bra50Feb26
|-12K
|Bra50Apr26
|-3.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +87.43 USD
Худший трейд: -95 USD
Макс. серия выигрышей: 88
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +810.48 USD
Макс. убыток в серии: -155.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesCorp-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 4
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 243
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.33 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 8
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
|
ICMarkets-MT5
|0.99 × 184
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|1.22 × 9
|
ActivTradesCorp-Server
|1.27 × 33438
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.35 × 48
|
GOMarketsMU-Live
|1.74 × 39
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.83 × 6
|
GBEbrokers-LIVE
|2.13 × 8
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 4
|
Eightcap-Live
|2.63 × 19
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long-term positions and transactions
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
136
0%
94
97%
100%
6.09
8.43
USD
USD
21%
1:200