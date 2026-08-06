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Jose Teixeira Lopes

T7Invest

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94
盈利交易:
92 (97.87%)
亏损交易:
2 (2.13%)
最好交易:
87.43 USD
最差交易:
-94.53 USD
毛利:
948.47 USD (180 643 pips)
毛利亏损:
-155.60 USD (25 348 pips)
最大连续赢利:
88 (810.48 USD)
最大连续盈利:
810.48 USD (88)
夏普比率:
0.55
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.17%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
30 天
采收率:
5.10
长期交易:
43 (45.74%)
短期交易:
51 (54.26%)
利润因子:
6.10
预期回报:
8.43 USD
平均利润:
10.31 USD
平均损失:
-77.80 USD
最大连续失误:
2 (-155.60 USD)
最大连续亏损:
-155.60 USD (2)
每月增长:
8.10%
年度预测:
98.27%
算法交易:
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结余跌幅:
绝对:
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最大值:
155.60 USD (8.36%)
相对跌幅:
结余:
8.36% (155.60 USD)
净值:
21.10% (388.60 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 12
EURUSD 8
USDCAD 8
GBPUSD 7
EURGBP 7
USDCHF 6
GBPAUD 6
Bra50 6
EURAUD 5
EURCHF 5
GBPCHF 4
EURNZD 4
EURCAD 4
UsaInd 3
GBPCAD 2
USDJPY 2
Bra50Feb24 1
EURJPY 1
GBPJPY 1
Bra50Feb26 1
Bra50Apr26 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD 80
EURUSD 61
USDCAD 59
GBPUSD 48
EURGBP 33
USDCHF 50
GBPAUD 43
Bra50 195
EURAUD 26
EURCHF 35
GBPCHF 124
EURNZD 40
EURCAD 27
UsaInd 59
GBPCAD 18
USDJPY 23
Bra50Feb24 3
EURJPY 9
GBPJPY 15
Bra50Feb26 -95
Bra50Apr26 -61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD 8K
EURUSD 6.2K
USDCAD 7.1K
GBPUSD 5.5K
EURGBP 2.1K
USDCHF 4.3K
GBPAUD 6.8K
Bra50 -2.1K
EURAUD 3.7K
EURCHF 2.8K
GBPCHF 1.8K
EURNZD 6.5K
EURCAD 3.8K
UsaInd 106K
GBPCAD 2.6K
USDJPY 2.2K
Bra50Feb24 732
EURJPY 1.4K
GBPJPY 2.3K
Bra50Feb26 -12K
Bra50Apr26 -3.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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最好交易: +87.43 USD
最差交易: -95 USD
最大连续赢利: 88
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +810.48 USD
最大连续亏损: -155.60 USD

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XMGlobal-MT5
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StriforSVG-Live
0.00 × 6
FPMarkets-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
0.17 × 243
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
SMCapitalMarkets-Live2
0.33 × 6
AdmiralMarkets-Live
0.46 × 82
TickmillUK-Live
0.50 × 8
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 20
ICMarkets-MT5
0.99 × 184
Exness-MT5Real
1.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
1.22 × 9
ActivTradesCorp-Server
1.27 × 33438
ActivTradesMarkets-Server
1.35 × 48
GOMarketsMU-Live
1.74 × 39
ValutradesSeychelles-Live
1.83 × 6
GBEbrokers-LIVE
2.13 × 8
RoboForex-Pro
2.44 × 75
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 4
Eightcap-Live
2.63 × 19
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long-term positions and transactions
没有评论
2026.08.06 23:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.08.06 23:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 23:51
Trading operations on the account were performed for only 82 days. This comprises 8.63% of days out of the 950 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 22:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 22:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 22:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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订阅者
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交易
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T7Invest
每月50 USD
75%
0
0
USD
1.8K
USD
135
0%
94
97%
100%
6.09
8.43
USD
21%
1:200
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