- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
94
盈利交易:
92 (97.87%)
亏损交易:
2 (2.13%)
最好交易:
87.43 USD
最差交易:
-94.53 USD
毛利:
948.47 USD (180 643 pips)
毛利亏损:
-155.60 USD (25 348 pips)
最大连续赢利:
88 (810.48 USD)
最大连续盈利:
810.48 USD (88)
夏普比率:
0.55
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.17%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
30 天
采收率:
5.10
长期交易:
43 (45.74%)
短期交易:
51 (54.26%)
利润因子:
6.10
预期回报:
8.43 USD
平均利润:
10.31 USD
平均损失:
-77.80 USD
最大连续失误:
2 (-155.60 USD)
最大连续亏损:
-155.60 USD (2)
每月增长:
8.10%
年度预测:
98.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
155.60 USD (8.36%)
相对跌幅:
结余:
8.36% (155.60 USD)
净值:
21.10% (388.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|12
|EURUSD
|8
|USDCAD
|8
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|7
|USDCHF
|6
|GBPAUD
|6
|Bra50
|6
|EURAUD
|5
|EURCHF
|5
|GBPCHF
|4
|EURNZD
|4
|EURCAD
|4
|UsaInd
|3
|GBPCAD
|2
|USDJPY
|2
|Bra50Feb24
|1
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|Bra50Feb26
|1
|Bra50Apr26
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD
|80
|EURUSD
|61
|USDCAD
|59
|GBPUSD
|48
|EURGBP
|33
|USDCHF
|50
|GBPAUD
|43
|Bra50
|195
|EURAUD
|26
|EURCHF
|35
|GBPCHF
|124
|EURNZD
|40
|EURCAD
|27
|UsaInd
|59
|GBPCAD
|18
|USDJPY
|23
|Bra50Feb24
|3
|EURJPY
|9
|GBPJPY
|15
|Bra50Feb26
|-95
|Bra50Apr26
|-61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD
|8K
|EURUSD
|6.2K
|USDCAD
|7.1K
|GBPUSD
|5.5K
|EURGBP
|2.1K
|USDCHF
|4.3K
|GBPAUD
|6.8K
|Bra50
|-2.1K
|EURAUD
|3.7K
|EURCHF
|2.8K
|GBPCHF
|1.8K
|EURNZD
|6.5K
|EURCAD
|3.8K
|UsaInd
|106K
|GBPCAD
|2.6K
|USDJPY
|2.2K
|Bra50Feb24
|732
|EURJPY
|1.4K
|GBPJPY
|2.3K
|Bra50Feb26
|-12K
|Bra50Apr26
|-3.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +87.43 USD
最差交易: -95 USD
最大连续赢利: 88
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +810.48 USD
最大连续亏损: -155.60 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTradesCorp-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 4
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.17 × 243
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.33 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 8
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
|
ICMarkets-MT5
|0.99 × 184
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|1.22 × 9
|
ActivTradesCorp-Server
|1.27 × 33438
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.35 × 48
|
GOMarketsMU-Live
|1.74 × 39
|
ValutradesSeychelles-Live
|1.83 × 6
|
GBEbrokers-LIVE
|2.13 × 8
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 4
|
Eightcap-Live
|2.63 × 19
long-term positions and transactions
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
75%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
135
0%
94
97%
100%
6.09
8.43
USD
USD
21%
1:200