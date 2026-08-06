- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
13 (50.00%)
Убыточных трейдов:
13 (50.00%)
Лучший трейд:
183.00 BRL
Худший трейд:
-92.00 BRL
Общая прибыль:
1 219.00 BRL (6 095 pips)
Общий убыток:
-661.00 BRL (3 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (421.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
421.00 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
18.89%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
3.51
Длинных трейдов:
7 (26.92%)
Коротких трейдов:
19 (73.08%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
21.46 BRL
Средняя прибыль:
93.77 BRL
Средний убыток:
-50.85 BRL
Макс. серия проигрышей:
3 (-122.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-122.00 BRL (3)
Прирост в месяц:
27.90%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
159.00 BRL (5.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.85% (159.00 BRL)
По эквити:
2.17% (57.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINQ26
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINQ26
|246
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINQ26
|2.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +183.00 BRL
Худший трейд: -92 BRL
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +421.00 BRL
Макс. убыток в серии: -122.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ClearInvestimentos-CLEAR" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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ClearInvestimentos-CLEAR
|2.86 × 28
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
2.6K
BRL
BRL
1
92%
26
50%
19%
1.84
21.46
BRL
BRL
6%
1:1