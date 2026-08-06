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Сигналы / MetaTrader 5 / B3 SCALPER
GILBERTO FERREIRA CUNHA JUNIOR

B3 SCALPER

GILBERTO FERREIRA CUNHA JUNIOR
GILBERTO FERREIRA CUNHA JUNIOR

GILBERTO FERREIRA CUNHA JUNIOR

Hello, welcome to my profile.

Professional contact: +55 33998318455.
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 28%
ClearInvestimentos-CLEAR
1:1
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
13 (50.00%)
Убыточных трейдов:
13 (50.00%)
Лучший трейд:
183.00 BRL
Худший трейд:
-92.00 BRL
Общая прибыль:
1 219.00 BRL (6 095 pips)
Общий убыток:
-661.00 BRL (3 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (421.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
421.00 BRL (4)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
18.89%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
50 минут
Фактор восстановления:
3.51
Длинных трейдов:
7 (26.92%)
Коротких трейдов:
19 (73.08%)
Профит фактор:
1.84
Мат. ожидание:
21.46 BRL
Средняя прибыль:
93.77 BRL
Средний убыток:
-50.85 BRL
Макс. серия проигрышей:
3 (-122.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-122.00 BRL (3)
Прирост в месяц:
27.90%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
159.00 BRL (5.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.85% (159.00 BRL)
По эквити:
2.17% (57.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINQ26 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINQ26 246
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINQ26 2.8K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +183.00 BRL
Худший трейд: -92 BRL
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +421.00 BRL
Макс. убыток в серии: -122.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ClearInvestimentos-CLEAR" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ClearInvestimentos-CLEAR
2.86 × 28
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Нет отзывов
2026.08.06 21:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 21:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
B3 SCALPER
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
2.6K
BRL
1
92%
26
50%
19%
1.84
21.46
BRL
6%
1:1
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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