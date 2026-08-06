- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
33
盈利交易:
19 (57.57%)
亏损交易:
14 (42.42%)
最好交易:
183.00 BRL
最差交易:
-92.00 BRL
毛利:
1 800.00 BRL (9 000 pips)
毛利亏损:
-716.00 BRL (3 580 pips)
最大连续赢利:
6 (581.00 BRL)
最大连续盈利:
581.00 BRL (6)
夏普比率:
0.38
交易活动:
20.51%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
47 分钟
采收率:
5.07
长期交易:
7 (21.21%)
短期交易:
26 (78.79%)
利润因子:
2.51
预期回报:
32.85 BRL
平均利润:
94.74 BRL
平均损失:
-51.14 BRL
最大连续失误:
3 (-122.00 BRL)
最大连续亏损:
-125.00 BRL (2)
每月增长:
54.20%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BRL
最大值:
214.00 BRL (7.88%)
相对跌幅:
结余:
7.88% (214.00 BRL)
净值:
2.17% (57.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINQ26
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINQ26
|478
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINQ26
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +183.00 BRL
最差交易: -92 BRL
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +581.00 BRL
最大连续亏损: -122.00 BRL
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预期回报
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每月30 USD
54%
0
0
USD
USD
3.1K
BRL
BRL
2
93%
33
57%
21%
2.51
32.85
BRL
BRL
8%
1:1