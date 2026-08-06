- Прирост
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Всего трейдов:
11 830
Прибыльных трейдов:
8 258 (69.80%)
Убыточных трейдов:
3 572 (30.19%)
Лучший трейд:
1 670.35 USD
Худший трейд:
-2 396.15 USD
Общая прибыль:
44 892.74 USD (1 082 643 pips)
Общий убыток:
-38 372.83 USD (1 101 875 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (1 030.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 714.85 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
13.24%
Макс. загрузка депозита:
0.88%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
5 313 (44.91%)
Коротких трейдов:
6 517 (55.09%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
5.44 USD
Средний убыток:
-10.74 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-66.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 990.79 USD (8)
Прирост в месяц:
1.93%
Годовой прогноз:
23.45%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 478.64 USD (38.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.59% (6 478.64 USD)
По эквити:
0.23% (27.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|6765
|GBPUSD.p
|1063
|AUDCAD.p
|1004
|EURCAD.p
|368
|USDCAD.p
|358
|EURUSD.p
|331
|AUDUSD.p
|248
|EURGBP.p
|234
|GBPCAD.p
|232
|GBPCHF.p
|133
|USDCHF.p
|123
|GBPAUD.p
|103
|EURCHF.p
|102
|EURJPY.p
|101
|GBPJPY.p
|100
|EURAUD.p
|96
|EURNZD.p
|95
|AUDJPY.p
|59
|CADJPY.p
|44
|AUDNZD.p
|43
|AUDCHF.p
|42
|NZDJPY.p
|42
|USDJPY.p
|38
|GBPNZD.p
|38
|CHFJPY.p
|32
|NZDCAD.p
|24
|US30Roll
|6
|XAGUSD.p
|5
|CADCHF.p
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|1.1K
|GBPUSD.p
|95
|AUDCAD.p
|3.9K
|EURCAD.p
|472
|USDCAD.p
|461
|EURUSD.p
|445
|AUDUSD.p
|661
|EURGBP.p
|-22
|GBPCAD.p
|196
|GBPCHF.p
|-217
|USDCHF.p
|232
|GBPAUD.p
|176
|EURCHF.p
|-1.4K
|EURJPY.p
|65
|GBPJPY.p
|156
|EURAUD.p
|79
|EURNZD.p
|57
|AUDJPY.p
|9
|CADJPY.p
|-118
|AUDNZD.p
|25
|AUDCHF.p
|32
|NZDJPY.p
|25
|USDJPY.p
|30
|GBPNZD.p
|-11
|CHFJPY.p
|-146
|NZDCAD.p
|19
|US30Roll
|146
|XAGUSD.p
|25
|CADCHF.p
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|-26K
|GBPUSD.p
|16K
|AUDCAD.p
|34K
|EURCAD.p
|-2.7K
|USDCAD.p
|5K
|EURUSD.p
|9.6K
|AUDUSD.p
|13K
|EURGBP.p
|-6.4K
|GBPCAD.p
|7.4K
|GBPCHF.p
|-578
|USDCHF.p
|-4.2K
|GBPAUD.p
|-15K
|EURCHF.p
|-12K
|EURJPY.p
|-12K
|GBPJPY.p
|-17K
|EURAUD.p
|846
|EURNZD.p
|-3.3K
|AUDJPY.p
|1.7K
|CADJPY.p
|-3.7K
|AUDNZD.p
|3.4K
|AUDCHF.p
|2.7K
|NZDJPY.p
|1.5K
|USDJPY.p
|-6.4K
|GBPNZD.p
|-5.3K
|CHFJPY.p
|-12K
|NZDCAD.p
|539
|US30Roll
|14K
|XAGUSD.p
|513
|CADCHF.p
|51
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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- Просадка
Лучший трейд: +1 670.35 USD
Худший трейд: -2 396 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 030.43 USD
Макс. убыток в серии: -66.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EquitiGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
80%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
212
99%
11 830
69%
13%
1.16
0.55
USD
USD
52%
1:100