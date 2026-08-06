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Andre Luiz Batista Da Paixao

EQUTI RECUPERACAO PAULO

Andre Luiz Batista Da Paixao
Andre Luiz Batista Da Paixao

Andre Luiz Batista Da Paixao

0 отзывов
Надежность
212 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 80%
EquitiGroup-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11 830
Прибыльных трейдов:
8 258 (69.80%)
Убыточных трейдов:
3 572 (30.19%)
Лучший трейд:
1 670.35 USD
Худший трейд:
-2 396.15 USD
Общая прибыль:
44 892.74 USD (1 082 643 pips)
Общий убыток:
-38 372.83 USD (1 101 875 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (1 030.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 714.85 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
13.24%
Макс. загрузка депозита:
0.88%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
1.01
Длинных трейдов:
5 313 (44.91%)
Коротких трейдов:
6 517 (55.09%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
0.55 USD
Средняя прибыль:
5.44 USD
Средний убыток:
-10.74 USD
Макс. серия проигрышей:
32 (-66.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 990.79 USD (8)
Прирост в месяц:
1.93%
Годовой прогноз:
23.45%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6 478.64 USD (38.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.59% (6 478.64 USD)
По эквити:
0.23% (27.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.p 6765
GBPUSD.p 1063
AUDCAD.p 1004
EURCAD.p 368
USDCAD.p 358
EURUSD.p 331
AUDUSD.p 248
EURGBP.p 234
GBPCAD.p 232
GBPCHF.p 133
USDCHF.p 123
GBPAUD.p 103
EURCHF.p 102
EURJPY.p 101
GBPJPY.p 100
EURAUD.p 96
EURNZD.p 95
AUDJPY.p 59
CADJPY.p 44
AUDNZD.p 43
AUDCHF.p 42
NZDJPY.p 42
USDJPY.p 38
GBPNZD.p 38
CHFJPY.p 32
NZDCAD.p 24
US30Roll 6
XAGUSD.p 5
CADCHF.p 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.p 1.1K
GBPUSD.p 95
AUDCAD.p 3.9K
EURCAD.p 472
USDCAD.p 461
EURUSD.p 445
AUDUSD.p 661
EURGBP.p -22
GBPCAD.p 196
GBPCHF.p -217
USDCHF.p 232
GBPAUD.p 176
EURCHF.p -1.4K
EURJPY.p 65
GBPJPY.p 156
EURAUD.p 79
EURNZD.p 57
AUDJPY.p 9
CADJPY.p -118
AUDNZD.p 25
AUDCHF.p 32
NZDJPY.p 25
USDJPY.p 30
GBPNZD.p -11
CHFJPY.p -146
NZDCAD.p 19
US30Roll 146
XAGUSD.p 25
CADCHF.p 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.p -26K
GBPUSD.p 16K
AUDCAD.p 34K
EURCAD.p -2.7K
USDCAD.p 5K
EURUSD.p 9.6K
AUDUSD.p 13K
EURGBP.p -6.4K
GBPCAD.p 7.4K
GBPCHF.p -578
USDCHF.p -4.2K
GBPAUD.p -15K
EURCHF.p -12K
EURJPY.p -12K
GBPJPY.p -17K
EURAUD.p 846
EURNZD.p -3.3K
AUDJPY.p 1.7K
CADJPY.p -3.7K
AUDNZD.p 3.4K
AUDCHF.p 2.7K
NZDJPY.p 1.5K
USDJPY.p -6.4K
GBPNZD.p -5.3K
CHFJPY.p -12K
NZDCAD.p 539
US30Roll 14K
XAGUSD.p 513
CADCHF.p 51
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 670.35 USD
Худший трейд: -2 396 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 030.43 USD
Макс. убыток в серии: -66.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EquitiGroup-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.06 19:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 1.22% of days out of 1479 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 19:50
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EQUTI RECUPERACAO PAULO
30 USD в месяц
80%
0
0
USD
12K
USD
212
99%
11 830
69%
13%
1.16
0.55
USD
52%
1:100
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