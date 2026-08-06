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Signals / MetaTrader 4 / EQUTI RECUPERACAO PAULO
Andre Luiz Batista Da Paixao

EQUTI RECUPERACAO PAULO

Andre Luiz Batista Da Paixao
Andre Luiz Batista Da Paixao

Andre Luiz Batista Da Paixao

0 reviews
Reliability
212 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2022 80%
EquitiGroup-Live
1:100
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
11 829
Profit Trades:
8 257 (69.80%)
Loss Trades:
3 572 (30.20%)
Best trade:
1 670.35 USD
Worst trade:
-2 396.15 USD
Gross Profit:
44 883.49 USD (1 082 551 pips)
Gross Loss:
-38 372.83 USD (1 101 875 pips)
Maximum consecutive wins:
72 (1 030.43 USD)
Maximal consecutive profit:
1 714.85 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
22.84%
Max deposit load:
0.87%
Latest trade:
1 day ago
Trades per week:
8
Avg holding time:
15 hours
Recovery Factor:
1.00
Long Trades:
5 312 (44.91%)
Short Trades:
6 517 (55.09%)
Profit Factor:
1.17
Expected Payoff:
0.55 USD
Average Profit:
5.44 USD
Average Loss:
-10.74 USD
Maximum consecutive losses:
32 (-66.66 USD)
Maximal consecutive loss:
-3 990.79 USD (8)
Monthly growth:
2.00%
Annual Forecast:
24.21%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
6 478.64 USD (38.08%)
Relative drawdown:
By Balance:
51.59% (6 478.64 USD)
By Equity:
0.01% (1.70 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.p 6765
GBPUSD.p 1063
AUDCAD.p 1003
EURCAD.p 368
USDCAD.p 358
EURUSD.p 331
AUDUSD.p 248
EURGBP.p 234
GBPCAD.p 232
GBPCHF.p 133
USDCHF.p 123
GBPAUD.p 103
EURCHF.p 102
EURJPY.p 101
GBPJPY.p 100
EURAUD.p 96
EURNZD.p 95
AUDJPY.p 59
CADJPY.p 44
AUDNZD.p 43
AUDCHF.p 42
NZDJPY.p 42
USDJPY.p 38
GBPNZD.p 38
CHFJPY.p 32
NZDCAD.p 24
US30Roll 6
XAGUSD.p 5
CADCHF.p 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.p 1.1K
GBPUSD.p 95
AUDCAD.p 3.9K
EURCAD.p 472
USDCAD.p 461
EURUSD.p 445
AUDUSD.p 661
EURGBP.p -22
GBPCAD.p 196
GBPCHF.p -217
USDCHF.p 232
GBPAUD.p 176
EURCHF.p -1.4K
EURJPY.p 65
GBPJPY.p 156
EURAUD.p 79
EURNZD.p 57
AUDJPY.p 9
CADJPY.p -118
AUDNZD.p 25
AUDCHF.p 32
NZDJPY.p 25
USDJPY.p 30
GBPNZD.p -11
CHFJPY.p -146
NZDCAD.p 19
US30Roll 146
XAGUSD.p 25
CADCHF.p 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.p -26K
GBPUSD.p 16K
AUDCAD.p 33K
EURCAD.p -2.7K
USDCAD.p 5K
EURUSD.p 9.6K
AUDUSD.p 13K
EURGBP.p -6.4K
GBPCAD.p 7.4K
GBPCHF.p -578
USDCHF.p -4.2K
GBPAUD.p -15K
EURCHF.p -12K
EURJPY.p -12K
GBPJPY.p -17K
EURAUD.p 846
EURNZD.p -3.3K
AUDJPY.p 1.7K
CADJPY.p -3.7K
AUDNZD.p 3.4K
AUDCHF.p 2.7K
NZDJPY.p 1.5K
USDJPY.p -6.4K
GBPNZD.p -5.3K
CHFJPY.p -12K
NZDCAD.p 539
US30Roll 14K
XAGUSD.p 513
CADCHF.p 51
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +1 670.35 USD
Worst trade: -2 396 USD
Maximum consecutive wins: 8
Maximum consecutive losses: 8
Maximal consecutive profit: +1 030.43 USD
Maximal consecutive loss: -66.66 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "EquitiGroup-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.08.06 19:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 1.22% of days out of 1479 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 19:50
A large drawdown may occur on the account again
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
EQUTI RECUPERACAO PAULO
30 USD per month
80%
0
0
USD
12K
USD
212
99%
11 829
69%
23%
1.16
0.55
USD
52%
1:100
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.