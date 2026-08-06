- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11 832
盈利交易:
8 260 (69.81%)
亏损交易:
3 572 (30.19%)
最好交易:
1 670.35 USD
最差交易:
-2 396.15 USD
毛利:
44 911.39 USD (1 082 829 pips)
毛利亏损:
-38 372.83 USD (1 101 875 pips)
最大连续赢利:
72 (1 030.43 USD)
最大连续盈利:
1 714.85 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
19.83%
最大入金加载:
0.88%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.01
长期交易:
5 315 (44.92%)
短期交易:
6 517 (55.08%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
5.44 USD
平均损失:
-10.74 USD
最大连续失误:
32 (-66.66 USD)
最大连续亏损:
-3 990.79 USD (8)
每月增长:
2.01%
年度预测:
24.44%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 478.64 USD (38.08%)
相对跌幅:
结余:
51.59% (6 478.64 USD)
净值:
0.23% (27.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|6765
|GBPUSD.p
|1063
|AUDCAD.p
|1006
|EURCAD.p
|368
|USDCAD.p
|358
|EURUSD.p
|331
|AUDUSD.p
|248
|EURGBP.p
|234
|GBPCAD.p
|232
|GBPCHF.p
|133
|USDCHF.p
|123
|GBPAUD.p
|103
|EURCHF.p
|102
|EURJPY.p
|101
|GBPJPY.p
|100
|EURAUD.p
|96
|EURNZD.p
|95
|AUDJPY.p
|59
|CADJPY.p
|44
|AUDNZD.p
|43
|AUDCHF.p
|42
|NZDJPY.p
|42
|USDJPY.p
|38
|GBPNZD.p
|38
|CHFJPY.p
|32
|NZDCAD.p
|24
|US30Roll
|6
|XAGUSD.p
|5
|CADCHF.p
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|1.1K
|GBPUSD.p
|95
|AUDCAD.p
|3.9K
|EURCAD.p
|472
|USDCAD.p
|461
|EURUSD.p
|445
|AUDUSD.p
|661
|EURGBP.p
|-22
|GBPCAD.p
|196
|GBPCHF.p
|-217
|USDCHF.p
|232
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|176
|EURCHF.p
|-1.4K
|EURJPY.p
|65
|GBPJPY.p
|156
|EURAUD.p
|79
|EURNZD.p
|57
|AUDJPY.p
|9
|CADJPY.p
|-118
|AUDNZD.p
|25
|AUDCHF.p
|32
|NZDJPY.p
|25
|USDJPY.p
|30
|GBPNZD.p
|-11
|CHFJPY.p
|-146
|NZDCAD.p
|19
|US30Roll
|146
|XAGUSD.p
|25
|CADCHF.p
|1
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|-26K
|GBPUSD.p
|16K
|AUDCAD.p
|34K
|EURCAD.p
|-2.7K
|USDCAD.p
|5K
|EURUSD.p
|9.6K
|AUDUSD.p
|13K
|EURGBP.p
|-6.4K
|GBPCAD.p
|7.4K
|GBPCHF.p
|-578
|USDCHF.p
|-4.2K
|GBPAUD.p
|-15K
|EURCHF.p
|-12K
|EURJPY.p
|-12K
|GBPJPY.p
|-17K
|EURAUD.p
|846
|EURNZD.p
|-3.3K
|AUDJPY.p
|1.7K
|CADJPY.p
|-3.7K
|AUDNZD.p
|3.4K
|AUDCHF.p
|2.7K
|NZDJPY.p
|1.5K
|USDJPY.p
|-6.4K
|GBPNZD.p
|-5.3K
|CHFJPY.p
|-12K
|NZDCAD.p
|539
|US30Roll
|14K
|XAGUSD.p
|513
|CADCHF.p
|51
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 670.35 USD
最差交易: -2 396 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 030.43 USD
最大连续亏损: -66.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EquitiGroup-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
80%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
213
99%
11 832
69%
20%
1.17
0.55
USD
USD
52%
1:100