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Andre Luiz Batista Da Paixao

EQUTI RECUPERACAO PAULO

Andre Luiz Batista Da Paixao
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交易:
11 832
盈利交易:
8 260 (69.81%)
亏损交易:
3 572 (30.19%)
最好交易:
1 670.35 USD
最差交易:
-2 396.15 USD
毛利:
44 911.39 USD (1 082 829 pips)
毛利亏损:
-38 372.83 USD (1 101 875 pips)
最大连续赢利:
72 (1 030.43 USD)
最大连续盈利:
1 714.85 USD (8)
夏普比率:
0.02
交易活动:
19.83%
最大入金加载:
0.88%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
15 小时
采收率:
1.01
长期交易:
5 315 (44.92%)
短期交易:
6 517 (55.08%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.55 USD
平均利润:
5.44 USD
平均损失:
-10.74 USD
最大连续失误:
32 (-66.66 USD)
最大连续亏损:
-3 990.79 USD (8)
每月增长:
2.01%
年度预测:
24.44%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6 478.64 USD (38.08%)
相对跌幅:
结余:
51.59% (6 478.64 USD)
净值:
0.23% (27.23 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.p 6765
GBPUSD.p 1063
AUDCAD.p 1006
EURCAD.p 368
USDCAD.p 358
EURUSD.p 331
AUDUSD.p 248
EURGBP.p 234
GBPCAD.p 232
GBPCHF.p 133
USDCHF.p 123
GBPAUD.p 103
EURCHF.p 102
EURJPY.p 101
GBPJPY.p 100
EURAUD.p 96
EURNZD.p 95
AUDJPY.p 59
CADJPY.p 44
AUDNZD.p 43
AUDCHF.p 42
NZDJPY.p 42
USDJPY.p 38
GBPNZD.p 38
CHFJPY.p 32
NZDCAD.p 24
US30Roll 6
XAGUSD.p 5
CADCHF.p 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.p 1.1K
GBPUSD.p 95
AUDCAD.p 3.9K
EURCAD.p 472
USDCAD.p 461
EURUSD.p 445
AUDUSD.p 661
EURGBP.p -22
GBPCAD.p 196
GBPCHF.p -217
USDCHF.p 232
GBPAUD.p 176
EURCHF.p -1.4K
EURJPY.p 65
GBPJPY.p 156
EURAUD.p 79
EURNZD.p 57
AUDJPY.p 9
CADJPY.p -118
AUDNZD.p 25
AUDCHF.p 32
NZDJPY.p 25
USDJPY.p 30
GBPNZD.p -11
CHFJPY.p -146
NZDCAD.p 19
US30Roll 146
XAGUSD.p 25
CADCHF.p 1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.p -26K
GBPUSD.p 16K
AUDCAD.p 34K
EURCAD.p -2.7K
USDCAD.p 5K
EURUSD.p 9.6K
AUDUSD.p 13K
EURGBP.p -6.4K
GBPCAD.p 7.4K
GBPCHF.p -578
USDCHF.p -4.2K
GBPAUD.p -15K
EURCHF.p -12K
EURJPY.p -12K
GBPJPY.p -17K
EURAUD.p 846
EURNZD.p -3.3K
AUDJPY.p 1.7K
CADJPY.p -3.7K
AUDNZD.p 3.4K
AUDCHF.p 2.7K
NZDJPY.p 1.5K
USDJPY.p -6.4K
GBPNZD.p -5.3K
CHFJPY.p -12K
NZDCAD.p 539
US30Roll 14K
XAGUSD.p 513
CADCHF.p 51
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最大连续失误: 8
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2026.08.06 19:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 1.22% of days out of 1479 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 19:50
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