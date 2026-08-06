- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|7
|AUDUSD
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|6
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|-1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-81
|AUDUSD
|0
|USDJPY
|-60
|GBPUSD
|-63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.76 × 243
|
RoboForex-Pro
|1.75 × 16
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 2
AI FX Netting System
Fully automated algorithmic Forex trading powered by AI decision-making, designed specifically for netting accounts.
Traded Pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD.
Timeframe: H1 (1-Hour).
Strategy & Execution
Signals: Combines Bollinger Bands (20, 2) and RSI (14) with AI filtering to eliminate false breakouts.
Risk Control: Strict risk parameters (1–2% max risk per trade) with low drawdown targets.
Order Protection: Every position is opened with instant, server-side Stop Loss and Take Profit levels.
USD
USD
USD