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Сигналы / MetaTrader 5 / AI FX Netting system
Oleksandr Huz

AI FX Netting system

Oleksandr Huz
Oleksandr Huz

Oleksandr Huz

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 4%
Just2Trade-MT5
1:100
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
14
Прибыльных трейдов:
3 (21.42%)
Убыточных трейдов:
11 (78.57%)
Лучший трейд:
8.85 USD
Худший трейд:
-0.34 USD
Общая прибыль:
16.37 USD (109 pips)
Общий убыток:
-2.97 USD (313 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (16.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.37 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.35
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
88.61%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
4.51
Длинных трейдов:
13 (92.86%)
Коротких трейдов:
1 (7.14%)
Профит фактор:
5.51
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
5.46 USD
Средний убыток:
-0.27 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.97 USD (11)
Прирост в месяц:
4.47%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.97 USD
Максимальная:
2.97 USD (0.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.99% (2.97 USD)
По эквити:
1.25% (3.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 7
AUDUSD 3
USDJPY 2
GBPUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 6
AUDUSD 8
USDJPY 0
GBPUSD -1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -81
AUDUSD 0
USDJPY -60
GBPUSD -63
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.85 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +16.37 USD
Макс. убыток в серии: -2.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.76 × 243
RoboForex-Pro
1.75 × 16
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 2
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AI FX Netting System
Fully automated algorithmic Forex trading powered by AI decision-making, designed specifically for netting accounts.

Traded Pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD.
Timeframe: H1 (1-Hour).

Strategy & Execution
Signals: Combines Bollinger Bands (20, 2) and RSI (14) with AI filtering to eliminate false breakouts.
Risk Control: Strict risk parameters (1–2% max risk per trade) with low drawdown targets.
Order Protection: Every position is opened with instant, server-side Stop Loss and Take Profit levels.


Нет отзывов
2026.08.06 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 17:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AI FX Netting system
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
313
USD
1
71%
14
21%
100%
5.51
0.96
USD
1%
1:100
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.