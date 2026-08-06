- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
15
盈利交易:
4 (26.66%)
亏损交易:
11 (73.33%)
最好交易:
8.85 USD
最差交易:
-0.34 USD
毛利:
23.73 USD (141 pips)
毛利亏损:
-2.97 USD (313 pips)
最大连续赢利:
4 (23.73 USD)
最大连续盈利:
23.73 USD (4)
夏普比率:
0.45
交易活动:
2.23%
最大入金加载:
88.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
6.99
长期交易:
14 (93.33%)
短期交易:
1 (6.67%)
利润因子:
7.99
预期回报:
1.38 USD
平均利润:
5.93 USD
平均损失:
-0.27 USD
最大连续失误:
11 (-2.97 USD)
最大连续亏损:
-2.97 USD (11)
每月增长:
6.92%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
2.97 USD
最大值:
2.97 USD (0.99%)
相对跌幅:
结余:
0.99% (2.97 USD)
净值:
1.25% (3.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|14
|AUDUSD
|8
|USDJPY
|0
|GBPUSD
|-1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-49
|AUDUSD
|0
|USDJPY
|-60
|GBPUSD
|-63
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.85 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +23.73 USD
最大连续亏损: -2.97 USD
AI FX Netting System
Fully automated algorithmic Forex trading powered by AI decision-making, designed specifically for netting accounts.
Traded Pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD.
Timeframe: H1 (1-Hour).
Strategy & Execution
Signals: Combines Bollinger Bands (20, 2) and RSI (14) with AI filtering to eliminate false breakouts.
Risk Control: Strict risk parameters (1–2% max risk per trade) with low drawdown targets.
Order Protection: Every position is opened with instant, server-side Stop Loss and Take Profit levels.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
7%
0
0
USD
USD
321
USD
USD
1
66%
15
26%
2%
7.98
1.38
USD
USD
1%
1:100