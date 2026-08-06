- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
88.45 USD
Худший трейд:
-40.05 USD
Общая прибыль:
252.51 USD (90 264 pips)
Общий убыток:
-99.94 USD (11 211 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (233.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
233.55 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
24.47%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.56
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
16.95 USD
Средняя прибыль:
63.13 USD
Средний убыток:
-19.99 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-59.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.54 USD (3)
Прирост в месяц:
30.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.58 USD
Максимальная:
59.54 USD (11.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.47% (59.54 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|NQ100.R
|3
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-26
|NQ100.R
|160
|GBPJPY
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|NQ100.R
|80K
|GBPJPY
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +88.45 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +233.55 USD
Макс. убыток в серии: -59.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
31%
0
0
USD
USD
653
USD
USD
1
0%
9
44%
100%
2.52
16.95
USD
USD
11%
1:200