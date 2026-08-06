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Yasyfi Hafizh Lathifantya

Fei SEASON 03

Yasyfi Hafizh Lathifantya
Yasyfi Hafizh Lathifantya

Yasyfi Hafizh Lathifantya

0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2026 31%
MaxrichGroup-Real
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
4 (44.44%)
Убыточных трейдов:
5 (55.56%)
Лучший трейд:
88.45 USD
Худший трейд:
-40.05 USD
Общая прибыль:
252.51 USD (90 264 pips)
Общий убыток:
-99.94 USD (11 211 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (233.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
233.55 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.39
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
24.47%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.56
Длинных трейдов:
6 (66.67%)
Коротких трейдов:
3 (33.33%)
Профит фактор:
2.53
Мат. ожидание:
16.95 USD
Средняя прибыль:
63.13 USD
Средний убыток:
-19.99 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-59.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.54 USD (3)
Прирост в месяц:
30.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
40.58 USD
Максимальная:
59.54 USD (11.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.47% (59.54 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 5
NQ100.R 3
GBPJPY 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -26
NQ100.R 160
GBPJPY 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.6K
NQ100.R 80K
GBPJPY 1.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +88.45 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +233.55 USD
Макс. убыток в серии: -59.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpen-Real2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CapitalPointTrading-Live29
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 22
0.00 × 1
еще 267...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.08.06 17:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 17:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fei SEASON 03
99 USD в месяц
31%
0
0
USD
653
USD
1
0%
9
44%
100%
2.52
16.95
USD
11%
1:200
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