- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
4 (44.44%)
亏损交易:
5 (55.56%)
最好交易:
88.45 USD
最差交易:
-40.05 USD
毛利:
252.51 USD (90 264 pips)
毛利亏损:
-99.94 USD (11 211 pips)
最大连续赢利:
3 (233.55 USD)
最大连续盈利:
233.55 USD (3)
夏普比率:
0.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
24.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.56
长期交易:
6 (66.67%)
短期交易:
3 (33.33%)
利润因子:
2.53
预期回报:
16.95 USD
平均利润:
63.13 USD
平均损失:
-19.99 USD
最大连续失误:
3 (-59.54 USD)
最大连续亏损:
-59.54 USD (3)
每月增长:
30.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
40.58 USD
最大值:
59.54 USD (11.47%)
相对跌幅:
结余:
11.47% (59.54 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|NQ100.R
|3
|GBPJPY
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-26
|NQ100.R
|160
|GBPJPY
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|NQ100.R
|80K
|GBPJPY
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +88.45 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +233.55 USD
最大连续亏损: -59.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
31%
0
0
USD
USD
653
USD
USD
1
0%
9
44%
100%
2.52
16.95
USD
USD
11%
1:200