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Geraldo Fabiano D Assuncao Braga

Sentinel iA Operation

Geraldo Fabiano D Assuncao Braga
Geraldo Fabiano D Assuncao Braga

Geraldo Fabiano D Assuncao Braga

0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -10%
Exness-MT5Real12
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
146
Прибыльных трейдов:
68 (46.57%)
Убыточных трейдов:
78 (53.42%)
Лучший трейд:
42.40 USD
Худший трейд:
-33.49 USD
Общая прибыль:
361.61 USD (303 747 pips)
Общий убыток:
-555.08 USD (283 489 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (142.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.49 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
67.75%
Макс. загрузка депозита:
29.92%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
146
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
103 (70.55%)
Коротких трейдов:
43 (29.45%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-1.33 USD
Средняя прибыль:
5.32 USD
Средний убыток:
-7.12 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-59.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-66.54 USD (7)
Прирост в месяц:
-9.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
340.70 USD
Максимальная:
340.70 USD (17.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.02% (340.35 USD)
По эквити:
4.38% (76.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 94
USDJPY 18
XAGUSD 18
EURUSD 16
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -37
USDJPY -52
XAGUSD -50
EURUSD -54
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 21K
USDJPY -293
XAGUSD -851
EURUSD -72
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +42.40 USD
Худший трейд: -33 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +142.49 USD
Макс. убыток в серии: -59.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.32 × 37
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live
2.50 × 2
TMGM.TradeMax-Live
4.00 × 2
RoboForex-ECN
14.67 × 3
FusionMarkets-Live
21.38 × 8
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Sentinel AI Copy Trade

Искусственный интеллект для профессиональной торговли

Sentinel AI — это система Copy Trading нового поколения, построенная на технологии OpenAI и разработанная для принятия интеллектуальных торговых решений на основе глубокого анализа рынка и профессионального управления рисками.

В отличие от традиционных торговых роботов, которые просто следуют заранее запрограммированным правилам или техническим индикаторам, Sentinel AI анализирует полную рыночную ситуацию перед каждой сделкой. Система одновременно оценивает множество факторов, определяет вероятность успеха, отфильтровывает сделки низкого качества и открывает позиции только тогда, когда все критерии надежности выполнены.

Наша цель — объединить возможности искусственного интеллекта с дисциплинированным управлением рисками, чтобы создать более умную и стабильную торговую систему.

Настоящий искусственный интеллект

В основе Sentinel AI лежит модель искусственного интеллекта, специально обученная для анализа финансовых рынков и поддержки профессиональных торговых решений.

Во время обучения модель получила знания в следующих областях:

  • Анализ структуры рынка.

  • Анализ нескольких таймфреймов.

  • Определение уровней поддержки и сопротивления.

  • Анализ трендов и рыночного импульса.

  • Принятие решений на основе вероятностей.

  • Профессиональное управление рисками.

  • Оптимизация соотношения риск/прибыль.

  • Полностью объективное принятие решений без влияния эмоций.

Каждая сделка является результатом комплексного анализа, выполненного искусственным интеллектом, а не простого набора заранее заданных правил.

Больше, чем обычный торговый робот

Sentinel AI не ограничивается выполнением заранее запрограммированных алгоритмов.

Он выступает в роли интеллектуального аналитического центра, оценивающего рыночные условия перед каждым входом в рынок. Система постоянно совершенствуется нашей командой разработчиков, получая новые улучшения и обновления моделей принятия решений.

Профессиональное управление рисками

Основной принцип Sentinel AI — защита капитала.

Система уделяет приоритетное внимание контролю рисков, а не количеству совершаемых сделок.

Встроенная система управления включает:

  • Автоматический Stop Loss.

  • Динамический Take Profit.

  • Автоматический перевод сделки в безубыток (Break-even).

  • Интеллектуальный Trailing Stop.

  • Контроль размера позиции.

  • Ограничение риска на каждую сделку.

  • Фильтрацию сделок низкого качества.

Наша цель — не торговать чаще, а торговать умнее.

Интеллектуальная серверная архитектура

Весь анализ рынка и процесс принятия решений выполняются на выделенном сервере с использованием искусственного интеллекта.

Такая архитектура обеспечивает:

  • Постоянное совершенствование стратегии.

  • Централизованные обновления системы.

  • Единые торговые решения для всех подключенных счетов.

  • Масштабируемость инфраструктуры.

  • Высокую надежность работы.

Все пользователи получают доступ к одному и тому же интеллектуальному механизму принятия решений и его последним улучшениям.

Наше видение

Мы убеждены, что будущее алгоритмической торговли принадлежит искусственному интеллекту в сочетании с профессиональным управлением рисками.

Sentinel AI представляет новое поколение автоматизированных торговых систем, где интеллектуальный анализ, объективные решения и постоянное развитие объединяются для создания профессионального сервиса Copy Trading.

Sentinel AI

Искусственный интеллект. Умные решения. Профессиональное управление рисками.


Нет отзывов
2026.08.10 12:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 02:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.06 19:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.08.06 17:49
Share of trading days is too low
2026.08.06 17:49
Share of days for 80% of trades is too low
2026.08.06 16:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 16:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.06 16:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.08.06 16:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.08.06 16:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Sentinel iA Operation
30 USD в месяц
-10%
0
0
USD
1.8K
USD
1
100%
146
46%
68%
0.65
-1.33
USD
17%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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